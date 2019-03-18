Yaşadığınız Sorunlar Soy Ağacınıza Bağlı Olabilir

Ülkemiz insanlarının henüz hala kabul etmekte zorlandığı ancak pek çok hastalığın ön tetikleyicisi olarak kabul edilen psikolojik sorunlar insan yaşamının her alanına yansıyabilir. Sosyal ilişkiler, karı koca ilişkileri, anne çocuk ilişkileri ve daha pek çok insan etkileşiminin olduğu alanları yaşanan psikolojik travmalar nedeniyle sağlıklı kurulamayabilir. Bu tür sorunları yaşayan kimselerin bir destek alması gerekiyor olabilir. Bu konuda psikolog İzmir kliniği danışanlarına her türlü desteği sağlıyor. Sizlerde profesyonel bir desteğe ihtiyaç duyuyorsanız izmirpsikolog.com.tr sitesini ziyaret edebilir ve kliniğin verdiği hizmetler hakkında bilgi alabilirsiniz.

Psikolojik Desteğe Ne Zaman İhtiyaç Duyulur?

Toplum sağlığı insan sağlığına entegre bir sistem olarak işliyor. Dolayısı ile çözülemeyen ruhsal problemlerin varlığı özellikle Türk toplumunda hala aile büyüklerinin ya da yakın arkadaşların desteği ile atlatılmaya çalışılsa da ne yazık ki geçici ve anlık çözümler oluyor. Ancak uzun vadede çözüme ulaştıramadığınız problemlerin varlığı, yaşanılan sorunlarla baş edememe duygusu, kişilerin davranışsal ya da ruhsal anlamda kendini yalnız hissetmesi gibi durumlar söz konusu olduğu zaman bir psikologdan destek alınması gerekiyor demektir.

Klinik donanımlı bir klinik olup her biri alanında deneyimli olan bir kadro ile hizmet veriyor. Klinikte bireysel danışmanlığın yanında, aile ve evlilik terapisi, çocuk ergen terapisi ve cinsel sorunlarla baş etme terapisi gibi hizmetler veriliyor. Sizler de bu tür sorunlar yaşıyor ve baş etmede güçlük çekiyorsanız kliniğin online sitesinde buluna iletişim bilgileri ile randevu oluşturabilirsiniz.

Aile Dizim Terapisi Nedir?

Aile dizimi terapisi yada yaşam dizimi gibi isimlerle anılan terapi yöntemi ilk olarak ikinci dünya savaşı sonunda Almanya'da ele alınmıştır. 90'lı yıllarda Almanya'da hızla yayılan aile dizimi terapisi ailelerin nesiller boyunca birbirlerine görünmez bağlar ile bağlı olduğu anlayışına dayanıyor. Yani kişiyi içinde doğup büyüdüğü ailenin şekillendirdiğine ve bu kapsamda kişinin yaşadığı psikolojik sorunların bütün bir çoğunluğunun soy ağacında yaşanan sorunlardan kaynaklandığına inanılıyor. Klinik aile dizim terapisi konusunda Türkiye'de oluşturulan ilk kliniklerden birisidir.





Aile Dizim Terapisi Hangi Durumlarda Uygulanıyor?

Kliniğe başvuran danışanların ciddi kaygı durumları varsa gerekli değerlendirmeler sonrası aile dizimi terapisi uygulanabilir. Bunun yanında baş edilemeyen ağrılar ve çeşitli hastalıklar da bu terapi yöntemi uygulanıyor. Klinikten bilgi ya da randevu almak için iletişim numaralarını arayınız.