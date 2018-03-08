Yaşar Gaga'nın cenazesine ünlü akını

Tedavi gördüğü hastanede dün yaşamını yitiren şarkıcı ve menajer Yaşar Gaga son yolculuğuna uğurlandı

44 yaşında ölen Gaga için Ortaköy Büyük Mecidiye Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenazede Gaga'nın babası Cafer Gaga, annesi Bedriye Gaga ve kız kardeşi Tülin Gaga taziyeleri kabul etti. Cenazeye Cem Yılmaz, Ajda Pekkan, Gülben Ergen, Göksel, Mustafa Sandal, Mustafa Ceceli, Meltem Cumbul, Deniz Seki'nin de aralarında bulunduğu çok sayıda ünlü isim katıldı.





"KALBİMDE OĞLUM TÜRKİYE'NİN BİR NUMARALI STARI"



Tülin Gaga, tarifsiz acılar içinde olduklarını belirterek, “Çok erken bir kayıp oldu, alakasız bir vefat oldu. Çok acımız var. Allah hepimize tüm sevenlerine sabır versin" dedi. Baba Cafer Gaga ise güçlükle konuşarak, “Oğlum bu müzik camiasında çok mücadele etti. Kendini bir star yapmak istiyordu. Benim kalbimde oğlum Türkiye'nin bir numaralı starı. Yetiştirdiği bütün sanatçılara bakın, hepsinde Yaşar Gaga'nın imzası var. Kenan Doğulu, Yıldız Tilbe… Aklınıza kim gelirse ilk sahneye çıkaran Yaşar Gaga" diye konuştu.



Anne Bedriye Gaga gözyaşları içinde güçlükle konuşarak, “Benim oğlum ölmedi kalbimizde yaşayacak. Kurtaramadım oğlumu" dedi.







"ÇOK ERKEN KAYBETTİK"



Gülben Ergen, tören öncesinde, “Cenazelerde insan ne söyleyeceğini bilemiyor. Dünden beri çok üzgünüz" diye konuştu. Göksel ise, bir sürü hayali beraber paylaştıklarını belirterek, “Son birkaç aydır özellikle rahatsızlığı giderek artıyordu. Hepimizi çok üzdü. Müziği çok seviyordu. En hasta olduğu zamanlarda bile yeni bir şarkıyı açıp dinlediğinde heyecanını, gülüşünü hiç unutamayacağım" diye konuştu.



Meltem Cumbul de, “Tüm arkadaşlarımın, tüm kadınların üzerinde çok emeği olan arkadaşımızın, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar gününde cenazesini kaldırıyor olmamızın üzüntüsünü yaşıyorum" dedi.





Deniz Seki, Gaga yoğun bakımdayken vedalaşma imkanı bulduğunu belirterek, “Onu gittim öptüm, hatta gözünü açsın diye kulağına şarkı bile mırıldandım. Olmadı çok erken kaybettik" şeklinde konuştu.





Mustafa Sandal, “Dünya güzeli, melek gibi bir insan aramızdan ayrıldı. Benim Yaşar ile ilk tanışmam 1994 senesinde oldu. Benim Türkiye'de izleyicilerle ilk tanışmama vesile olan kendisiydi" dedi.



Yaşar Gaga için öğle namazının ardından cenaze namazı kılındı. Anne Bedriye Gaga, uzun süre tabuta sarılarak ağladı. Cenaze daha sonra toprağa verilmek üzere Ortaköy mezarlığına götürüldü.