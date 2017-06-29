Yaşlanma hastalığına yenik düşerek hayatını kaybeden Gamze, toprağa verildi

ALMANYA'nın Baden-Württemberg Eyaleti'ndeki Hemmingen kentinde, erken yaşlanma hastası olan (progeria) ve 27 Haziran'da Almanya'da yaşamını yitiren 17 yaşındaki Gamze Yağar, memleketi Kayseri'de kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi

Yaşlanma hastalığına yenik düşerek hayatını kaybeden Gamze, toprağa verildi
THY'nin tarifeli uçağı ile bu sabah Köln kentinden Kayseri'ye getirilen Gamze'nin cenazesi bir süre Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgunda bekletildikten sonra cenaze namazı için Hunat Camii'ne getirildi. Tabutunun üzerine Gamze'nin uzun süreden bu yana başını kapatmak için kullandığı eşarp örtüldü.Talihsiz Gamze'nin babası Metin Yağar, yakınlarının yardımı ile güçlükle ayakta dururken, cenaze namazına Fenerbahçe kalecisi Volkan ve eşi Zeynep Demirel ile Fenerbahçeli eski  futbolcu Mehmet Topuz çelenk gönderdi. Öğleleyin kılınan cenaze namazı ardından Gamze Yağar'ın fotoğrafı babası tarafından taşındı. Gamze'nin cenazesi babasının oturduğu merkez Kocasinan İlçesi'ne bağlı Güneşli Mahallesi'nde toprağa verildi.

Kaynak: DHA
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