Yatalak hasta yangında yanarak can verdi

Rize’nin Çayeli İlçesi Kaptanpaşa Köyü’nde bir ahşap evde çıkan yangında, yalnız olan yatalak hasta 86 yaşındaki Ali Faik Kartal, yanarak can verdi

Yatalak hasta Ali Faik Kartal’ın yaşadığı ahşap evde saat 11.30'da belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm evi sardı. Komşuların fark etmesi üzerine itfaiyeye haber verildi, ancak itfaiye ulaşana kadar ev tamamen yandı. Yangın sırasında evde yalnız olduğu öğrenilen yatalak hasta Ali Faik Kartal, hayatını kaybetti. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.