Yatalak hasta yangında yanarak can verdi

Yatalak hasta Ali Faik Kartal’ın yaşadığı ahşap evde saat 11.30'da belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm evi sardı. Komşuların fark etmesi üzerine itfaiyeye haber verildi, ancak itfaiye ulaşana kadar ev tamamen yandı. Yangın sırasında evde yalnız olduğu öğrenilen yatalak hasta Ali Faik Kartal, hayatını kaybetti. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
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