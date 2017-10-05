Yavrusu canlansın diye defalarca yaladı ama...

Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesinde bir sokak köpeği, otomobilin çarpması sonucu ölen yavrusunun başından ayrılmadı

Kaçar Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda bir otomobil, yavru sokak köpeğine çarptı. Anne köpek, çarpmanın şiddetiyle ölen yavrusunun yanında uzun süre bekledi.



Saatlerce yavrusunun başından ayrılmayan anne köpeğin, zaman zaman yaladığı yavrusunu canlandırmaya çalışması görenleri duygulandırdı.



Anne köpeğin yürek burkan hali, Sütçü İmam Üniversitesi Nurhak İpek Yolu Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Murat Şirinoğlu tarafından cep telefonu ile görüntülendi.



Şirinoğlu, ölen yavru köpeğin belediye ekipleri tarafından bulunduğu yerden kaldırılmasının ardından anne köpeğin de oradan ayrıldığını belirterek, bu sırada çevredekilerin de duygusal anlar yaşadığını belirtti.