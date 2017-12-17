Yavuz Yılmaz'ın ani ölümünün ardından üniversite hastalığını açıkladı

Eski Başbakan Mesut Yılmaz’ın büyük oğlu Mehmet Yavuz Yılmaz (38), Beykoz’daki evinde şakağından tek kurşunla vurulmuş halde bulundu. Yavuz Yılmaz’ın yanında, babasına ait ruhsatlı Smith Wesson marka tabanca vardı. Yavuz Yılmaz'ın ölümünün ardından, İcra Kurulu Üyesi olduğu İstanbul Kent Üniversitesi'nden yapılan açıklamada ise bir süredir mücadele ettiği 'Temporal Lob Epilepsi' hastalığına dikkat çekilerek, "Son dönemde giderek ağırlaşan ve felce doğru ilerleyen komplikasyonları nedeniyle ağır stres altındaydı" denildi

Yavuz Yılmaz'ın ani ölümünün ardından kendisinin İcra Kurulu Üyesi, annesi Berna Yılmaz'ın Mütevelli Heyeti Başkanı olduğu İstanbul Kent Üniversitesi'nden açıklama geldi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi.



"İcra kurulu üyemiz Sayın Yavuz Yılmaz, bir süredir “Temporal Lob Epilepsi” hastalığından muzdarip olup, tedavi görmekteydi. Hastalığın doğal süreci çerçevesinde oluşan, son dönemde giderek ağırlaşan ve felce doğru ilerleyen komplikasyonları nedeniyle ağır stres altındaydı.



Bu manevi baskıya dayanamayarak, 16/Aralık/ 2017 günü hayata veda eden çok sevgili Yavuz Yılmaz’ı kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz.

Hatırası ve üniversitemize yaptığı katkılar her zaman hatırlanacaktır.

Nur içinde yatsın."



BAŞBAKAN YILDIRIM'DAN TAZİYE ZİYARETİ



Öte yandan Başbakan Binali Yıldırım, bugün saat 10.30 sıralarında, Mesut Yılmaz'ın Beykoz'daki evine gelerek taziye ziyaretinde bulundu.



Başbakan Yıldırım, eşi Semiha Yıldırım ile Yılmaz'ın oğlu Yavuz Yılmaz'ın vefat ettiği Beykoz'daki eve geldi. Başbakan Yıldırım ile Semiha Yıldırım'ı eve girişleri sırasında eski Başbakan Yılmaz ile eşi Berna Yılmaz kapıda karşıladı. Yılmaz ailesine taziye dileklerini ileten Başbakan Yıldırım, burada yaklaşık 20 dakika kaldı. Kur'an-ı Kerim'in de okunduğu taziye ziyaretinin ardından Yıldırım ve eşi Semiha Yıldırım, Beykoz'dan ayrıldı. Başbakan Yıldırım ile Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve İstanbul Valisi Vasip Şahin de buradan ayrıldı.

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