Yayıncılık Nedir

Okuma alışkanlığı dünyanın en önemli alışkanlıkları arasındadır ama insanların bu eserleri okuyabilmeleri ve ulaşabilmeleri için yapılan basım işlemine verilen en genel ifade ise yayıncılık adını alır.

Yayınevleri Ne İş Yapar

Yayıncılık olayı son derece önem arz eden bir konu olup, rastgele parası olan bir firmanın yapabileceği bir iş değildir. Eğer örneğin dünya klasikleri alanında tercüme yapılıyor ise mutlaka doğru ve alanında uzman tercümanların çeviri yaparak, kitapları yayına hazırlaması gerekir.

Editör kısmında da yayınevleri üzerine düşeni fazlası ile yaparak, düzgün, imla hatası olmayan, noktalama konusuna en üst düzeyde özen gösterilen eserleri yayına sunmalıdır.

Yine özgün eserler satışa sunulurken örneğin ünlü bir Türk yazarının edebi eseri hazırlanırken mutlaka özgün haline sadık kalınarak, orijinalliği bozulmadan piyasa sunulması gerekir.

İster Kervan Yayın Dağıtım olsun ister diğer yayınevleri fark etmez, tüm yayınevleri kendi yayın çizgileri doğrultusunda kitap, dergi, gazete basan ve bunları dağıtan yerlerdir. Kimi zaman yabancı dillerden kitapların çevirini yaparak da dağıtıma sunabilirler.

Özetle yayıncılık olayı son derece ciddi, özel, bilgi birikimi gerektiren bir alandır.

Yayınevinin Yayınladığı Türler

Yazımızda adı geçen kervanyayinevi.com isimli yayınevinin temel yayın türlerinin bazıları aşağıda belirtildiği biçimdedir:

İslam Dini ve Arapça diline dair kitaplar. Dini armağanlar. Dua kitapları, tefsirler vb.

Aşka Dair Kitaplar

Dünya ve Türk Klasikleri

Biyografi, Anı eserleri

Çocuk Eğitimi Kitapları, CD’ler ve diğer yayın eserleri

Dini Hediyelikler + Cd Vcd

Kadın, Aile, Evlilik,Kişisel Gelişim Kitapları

Kpss-Ygs-Lys-Aöf Kitapları

Psikoloji - Sosyoloji

Rüya Tabiri, Astroloji

Sağlık - Diyet - Beslenme

Sanat Kitapları Hat-Tezhip Vb

Siyaset - Politika eserleri

Sözlükler

Tarih Kitapları

Yabancı Dil Kitaplar

Yukarıda belirtilen sıralamadan da görüleceği üzere ürün gamı olarak oldukça geniş bir yayınevi. Adeta yok yok. Bu bağlamda bakıldığında aradığınız her türlü kitaba en orijinal halleriyle ulaşabileceğini söylemek zor değil. Ama daha detaylı bilgi almak isteyenler kurumun http://www.kervanyayinevi.com sayfasına bakarak ayrıntılı olarak eserleri inceleyebilirler.

Kervan Yayınevi tarafından sizlere özel sunulan kampanyaları da takip ederek ekonomik bir şekilde alışverişlerinizi tamamlayabilirsiniz.