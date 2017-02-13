Yaz tatilinin süresi kısalacak mı? Bakan açıkladı

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, yaz tatilinin uzun olduğu yönündeki eleştirileri yanıtladı "Yaz tatilini kaldırma gibi bir düşüncemiz yok. Ancak yaz tatilini öğrencilerimize etkin bir şekilde vermek istiyoruz." dedi

Yaz tatilinin uzun olduğunu söyleyenlerin de bulunduğunu ifade eden Yılmaz, şu görüşleri paylaştı:



"Öğrencilerimize çağın gerektirmiş olduğu bütün bilgileri vermeyi gaye edindik. Ancak eğitim süresini kısaltmadan, vermiş olduğumuz tatil süresi içerisinde eğitimi, etkili ve en özünü vermeyi amaç ediniyoruz. Yaz tatilini kaldırma gibi bir düşüncemiz yok. Ancak yaz tatilini öğrencilerimize etkin bir şekilde vermek istiyoruz. Birçok yerde okul döneminde olduğu gibi, yaz tatillerinde de destekleme eğitimleri veriyoruz. Daha etkin bir şekilde tatilleri kullanmak için de bir çalışmamız var. Daha iyiyi yakalamak için çalışmaya devam edeceğiz. 1930’lardaki sistemi kullanmaya devam."



Bakan Yılmaz, sömestir ve yaz saati uygulamasının tarım toplumuna göre ayarlandığı ve müfredatta ders saatlerinin yoğun olduğu eleştirilerini de yanıtladı. Şu an sömestir ve yaz saati uygulamasında değişiklik yapmayı düşünmediklerini kaydeden Yılmaz, 1930'lardan beri eğitimde aynı sistemin uygulandığını ve bir sistemi kaldırırken mevcut sistemi ve kazanımlarını yıkmamak gerektiğinin altını çizdi.



Yılmaz, "Kazanımları yıkmadan nasıl ilave kazanımlar yapabiliriz diye düşünüyorum. Doğrudur. Tarım toplumuyuz, bu tarım toplumunun hasat mevsimi temmuzdur, ağustostur ve sıcaklar da var. O sıcaklarda tatil yapmak doğrudur. Biz de katılıyoruz." dedi.



Türkiye'de OECD ülkelerine göre eğitim ders saatinin ve eğitim gününün daha az olduğunu söyleyen Bakan Yılmaz, "Eğitim gün sayısını ve ders saati sayısını azaltmanın doğru olmadığını düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

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