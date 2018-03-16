Yeğenine tecavüz etti, 'ben imamım kimse sana inanmaz' dedi!

Erzurum'da imam dayı, 24 yaşındaki yeğenine tecavüz etti. Tecavüz sonucu doğan bebeğin babası olduğu da DNA testi ile kesinleşen imam dayı için 21.5 yıl hapis istendi

Muş Malazgirt'te görevli olan evli ve iki çocuk babası imam 42 yaşındaki A.İ., Erzurum'da ablasının 24 yaşındaki kızına tecavüz etti. Hakkında tecavüz şikayeti olan dayı 11 Ağustos 2017 tarihinde tutuklanarak cezaevine konuldu. Hakkında şikayet olduğunu öğrenince istifa eden ve kaçmaya çalışan dayı yakalanarak tutuklandı ve hakkında da dava açıldı.



Kimliği açıklanmayan genç kız, şikayet dilekçesinde dayısının kendisine 2016 yılında tecavüz ettiğini söyledi. Tehdit edildiği için bu durumu kimseye anlatamadığını söyleyen genç kız, tecavüz sonucu hamile kaldığını ve 9 Mayıs 2017'de doğum yaptığını anlattı.



Genç kız yaşadığı olayı şu sözlerle anlattı: "Dayım ile anneannemin yaşadığı köye gittik. Akşam saatlerinde evde yalnızken dayım geldi. Televizyon izlerken battaniyeyi yüzüme kapatarak tecavüz etti. 'Bu yaşadıklarını kimseye anlatmayacaksın. Anlatırsan seni öldürürüm, yaşatmam. Zaten kimse sana inanmaz ben imam olduğum için herkes bana inanacaktır. En sonunda sen suçlu çıkarsın' deyip çıktı. O an korktuğum için kimseye birşey diyemedim. Görev yaptığı Muş'un Malazgirt ilçesinden sürekli Erzurum'a gelip benimle yalnız kaldığında şikayet etmemem konusunda tehditlerine devam etti. Dayanamayıp yaşadıklarımı anneme ve ablama anlattım. Hastaneye gittik ve 6 aylık hamile olduğumu öğrendim. Yasal süreyi geçirdiğimiz için kürtaj olamadım. Mayıs ayında doğum yaptım ve bebeği Sevgi Evleri Çocuk Yurdu'na bıraktım. Öz dayımdan şikayetçiyim ve en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum."



Yuvaya bırakılan erkek bebeği ile A.İ.'nin DNA örnekleri incelendi. Yapılan incelemede A.İ.'nin yüzde 99.99 oğlu olduğu öğrenildi.



A.İ. ise suçlamaları kabul etmeyerek, yeğeni ile gönül ilişkisi olduğunu ileri sürdü. Annesine ait köye tek başına gittiğini ve uyurken yeğeninin kendisinin odasına girdiğini iddia eden dayı, kendisi farkında olmadan cinsel ilişkiye girdiğini ileri sürdü. Uykulu olduğu için olayı hatırlamadığını da iddia eden dayı, asıl kendisinin rıza dışında ilişkiye girdiği için şikayetçi olduğunu söyledi.



A.İ. daha sonra ise, yeğeni ile rızası ile ilişkiye girdiğini öne sürdü. Yeğeninin kendisine dokunarak ve mesaj atarak tahrik ettiğini ileri süren dayı, sonra da rızası ile ilişkiye girdiklerini ve hatta annesi ve ablası aynı odadayken de birlikte olduklarını ileri sürdü.



Savcı ise imam dayının 18 yıl 'nitelikli cinsel saldırı' suçundan, 3,5 yıla kadar da 'zincirleme şekilde tehdit' suçundan cezalandırılmasını talep etti. Dava, A.İ.'nin avukatının esas hakkındaki savunmasını hazırlaması nedeniyle ertelendi.