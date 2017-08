YEKA ihalesi sonuçlandı!

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının, bin megavatlık Rüzgar Enerjisi Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA) ihalesi 8 konsorsiyumun katılımıyla başladı. Bakanlıkta yapılan ihalenin komisyon başkanlığını Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Alparslan Bayraktar gerçekleşti. Kıran kırana geçen ihalede 4. oturumdan sonra 2 firma yarışmaya devam etti. Alman Siemens-Türkerler-Kalyon ve Çinli MingYang-İlk İnşaat arasında geçen açık eksiltmenin kazananı 3,48 dolar sen/KWS ile Alman Siemens oldu. Çinli Mingyang 30. tur başlarken ihaleden çekildi

Rüzgar Enerjisi Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA) ihalesi 8 konsorsiyumun katılımıyla Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının E-Blok 1 No'lu toplantı salonunda, açık eksiltme usulüyle ETKB Müsteşar Yardımcısı Alparslan Bayraktar'ın başkanlığında gerçekleştirildi.



TEKLİFLER 4,19 DOLAR SENT/KWS İLE BAŞLADI



Teklifler 4,19 dolar sent/KWS'ten başladı. İlk tekliflerle Enercon, Goldvind ve Vestas OG'leri açık eksiltmeye katılmama kararı aldığını duyurdu. GE, Sıemens, Nordex, Mıngyang, Senvıon OGG'leri açık eksiltmede yarışmaya devam etti. 5 OGG arasında devam eden ihale GE- Fina Enerji ortaklığı çekilince 4 firmaya indi. Sonrasında Senvion ve Içtaş ortaklığı ihaleden çekildi.



İhale saat 11.30 itibariyle Siemens-Türkerler-Kalyon, MingYang-İlk İnşaat ve Nordex - İklim El.- MKS Marmara - Zorlu Enerji ortaklıkları arasında devam ederken dördüncü tur sonrasında Nordex- İklim El.- MKS Marmara - Zorlu Enerji ihaleden çekildi.



İKİ FİRMA ARASINDA KIRAN KIRANA MÜCADELE



Dördüncü tur sonrasında Alman Siemens-Türkerler-Kalyon ve Çinli MingYang-İlk İnşaat arasında mücadele devam etti. İhalede en düşük teklifi 3,48 dolar sent/KWS ile Siemens verirken, 30. oturuma başlarken Mingyang ihaleden çekildiğini açıkladı.

Çinli 3,80 dolar sent/KWS, 3,70 dolar sent/KWS, 3,66 dolar sent/KWS, 3,58 dolar sent/KWS ve son olarak 30. oturuma geçerken 3,49 dolar sent/KWS teklifi sonrasında mola istedi.



"TÜRK EKONOMİSİNE GÜVENİ GÖRDÜK"



Türkerler Holding'in patronu Kazım Türker yaptığı açıklamada; "Türk ekonomisine güveni burada gördük. Özellikle Alman firmalarından bunu gördük. Gerçekten ortaya çıkan sonuç ülkemiz açısından başarılıydı. Siemens gibi ortağımızın olması şanstı. Şu anda sadece 72 adet ölçüm direğimizin olması, bir o kadar Kalyon Enerji'nin de olması önemliydi. Doğru kapasite faktörlerini bulmuş olmamız en önemlisiydi. Rüzgarı iyi bilen ekipler sayesinde düştük." ifadesinde bulundu.



KİMLER KATILMIŞTI?



- Vestas (Danimarka) - Enerjisa

- General Electric (GE- Amerika) - Fina Enerji

- Goldwind (Çin) - Akfen Holding - Beyçelik

- Siemens (Almanya)-Türkerler-Kalyon

- Enercon (Almanya)-Polat Enerji-Limak Enerji

- Nordex (Almanya)-İklim Elektrik Yatırım-MKS Marmara - Zorlu Enerji

- MingYang (Çin)-İlk İnşaat

- Senvion Rüzgar Enerjisi Çözümleri (Almanya)-IC İçtaş Enerji



4 ALMAN ŞİRKET ÖN PLANDA



Türkiye'nin 5 ayrı bölgesinde toplamda bin megavatlık rüzgar enerjisi kapasitesi kurulması için yapılacak ihale için geçen hafta, dünyanın en büyük ilk 10 rüzgar türbini üreticisinin 8'i teklif vermişti. Teklif veren konsorsiyumların içinde dört Alman, iki Çin, bir Amerikalı ve bir Danimarkalı şirket yer almıştı. Kilovat saat başı tavan fiyatın 7 dolar/centten başlayacağı ihaleyi kazanan konsorsiyum, yüzde 65 yerlilik oranını tutturmak kaydıyla 100 milyon doların üzerinde yatırım maliyeti olan bir rüzgar türbin fabrikası kuracak. Fabrikada her biri en az 2.3 megavat gücünde olmak üzere 300 ila 450 yerli rüzgar türbini üretilecek.



1 MİLYAR DOLARLIK YATIRIM



Türkiye’nin 5 ayrı bölgesinde toplamda bin megavatlık rüzgar enerjisi kapasitesi kurulması için yapılacak ihaleye, 4 Alman şirketi Türk ortaklarıyla konsorsiyum olarak teklif verdi. Ayrıca, dünyada ilk 10’da yer alan Amerika, Çin ve Danimarka merkezli rüzgar türbini üreticisi şirketler de Türk ortaklarıyla ihaleye girmek üzere tekliflerini sundu. İhaleyi kazanan konsorsiyum, kanat, jeneratör tasarımı, malzeme teknolojileri ve üretim teknikleri, yazılım ve yenilikçi dişli kutusu alanlarından en az üçünde toplam 5 alanda 10 yıl boyunca Ar-Ge çalışması yapacak. Ar-Ge çalışmaları için her yıl 5 milyon dolarlık bütçe ayrılırken, yüzde 80'i yerli mühendislerden oluşan 50 teknik personel ile Ar-Ge faaliyetleri yürütülecek. Rüzgar YEKA ihalesinin kazananı, 1 milyar doların üzerinde rüzgar tesisi yatırımı yapacak. Bu projeyle kurulacak santrallerin işletmeye girmesiyle her yıl asgari 3 milyar kilovatsaat elektrik enerjisi üretilecek ve yaklaşık 1,1 milyon evin yıllık elektrik ihtiyacı rüzgardan karşılanacak. Aynı zamanda, kurulacak rüzgar tesisleri sayesinde yıllık ortalama 1.5 milyon ton karbon emisyon azaltımı sağlanacak.





