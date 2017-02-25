Yemekten eve dönünce büyük şok yaşadılar!

Kozmetik şirketi sahibi aile ailecek yedikleri yemek sonrası evlerine dönünce büyük şok yaşadı
Olay İstanbul Bakırköy'de meydana geldi. Kozmetik şirketi sahibi olan İmam-Didem K. çifti ailecek yemeğe çıktı. Akşam yemeği sonrası eve dönen aileyi ise büyük bir şok yaşıyordu. Yemek sonrası Basınköy Mahallesi'nde bulunan evlerine dönen aile, eve döndüğünde evlerine hırsız girdiğini farketti.
Eve giren hırsızların 14 milyon TL değerindeki senetleri, 4 milyon TL değerindeki ziynet eşyalarını, çok değerli olduğu öğrenilen tesbih koleksiyonunu, bir miktar parayı, boş çek koçanlarını, evdeki 3 dizüstü bilgisayar ile 3 tableti ve de saatleri çaldığı ortaya çıktı.
Eve giren hırsızların iki kişi oldukları tahmin ediliyor. Öte yandan çalınan tesbih koleksiyonunun 300 bin dolar değerinde olduğu iddia edildi.
Alınan bilgiye göre aile eve geldiğinde hırsızlar hala evdeydi. Saat 22.30 gibi evlerine dönen aile, içeriye girmeye çalışırken kapının mandalının arka taraftan kapatıldığını fark etti. Aile bunun üzerine durumu hemen polise haber verdi. Hırsızlar ise arka kapıdan kaçarak olay yerinden uzaklaştı. Hırsızların evdeki değerleri her şeyi aldığı hatta dolap üzerinde bulunan kutudaki çikolataları bile yediği yapılan incelemede ortaya çıktı.
Çikolataları bile yemişler
Olaydan bu yana 2 ay geçti, ancak yapılan incelemelerde hırsızların izine bile rastlanmadı. (Habertürk)