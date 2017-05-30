Yeni Akit'in genel yayın yönetmenini damadı öldürdü

Yeni Akit Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Kadir Demirel, damadı tarafından bıçaklanarak öldürüldü

Yeni Akit Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Kadir Demirel, kızı ve damadını barıştırmak isterken öldürüldü. Alınan bilgiye göre eşi ile arası bozuk olan Demirel'in kızı 31 yaşındaki Esma Karanfil, babasını arayarak yardım istedi.



Kızının isteği üzerine kızı ve damadını barıştırmak isteyen Demirel, İstanbul Başakşehir'de olan evlerine gitti. İkiliyi ikna etmeye çalışan Demirel ile damadı arasındaki tartışma büyüdü. Alınan bilgiye göre öfkelenen damat Cemil Yavuz Karanfil, 56 yaşındaki Kadir Demirel'i karın boşluğundan bıçakladı.





Daha sonra da eşi Esma'yı bıçaklayan Karanfil, olay yerinden kaçtı. Sesleri duyan apartmandakiler de durumu polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Demirel'in hayatını kaybettiğini belirledi. Esma Karanfil ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.



Damat Karanfil ise bir süre sonra polise giderek teslim oldu.

