Yeni Akit'ten çirkin paylaşım! Tepki yağdı

Müjdat Gezen Sanat Merkezi'ne yapılan saldırıyla ilgili Yeni Akit Gazetesi çirkin bir paylaşımda bulundu

Yeni Akit'ten çirkin paylaşım

Yeni Akit Gazetesi, yaptığı paylaşımlarla nefret saçmaya, insanları kutuplaştırmaya devam ediyor. Müjdat Gezen'in Sanat Merkezi'ne yönelik saldırının haberini giren gazete, haberi 'P....nk' Müjdat'a büyük şok' başlığıyla yayınladı. Bu şekilde başlık atan Yeni Akit'e tepki yağdı.Müjdat Gezen'in Kadıköy'de bulunan sanat merkezi kundaklandı. Kundaklama sonrası çıkan yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.Kamera kayıtlarında sakallı bir kişinin elinde benzin bidonuyla gelerek, bilinçli bir şekilde yangın çıkardığı tespit edildi.Konuyla ilgili açıklama yapan Müjdat Gezen, "Yangınlar, alevler bizim içimizdeki alevleri söndürümez. İçimizde ateş farlı bir ateş. Atatürk ateşi, Cumhuriyet ateşi. Ona bir şey olmuyor . Yalnız birazdan izleyeceğiniz görüntüde bu okulun neden yanmadığını, koruyucusunun kim olduğunu çok güzel göreceksiniz. Çok hoşunuza gidecek o görüntü. Alevlerin arasında bronzdan Atatürk silüetini çok net göreceksiniz. Burası dünyanın ilk ve tek parasız özel okulu, 26 yıldır... Burada adı geçen gazete ve Burhan Kuzu böyle bir fiştik atıyor. Yine Akit gazetesi bundan 2-3 yıl önce bana böyle bir şey yaptığında koruma istemiştim. Emniyet vermemişti. Akit haberini yaptığı son haberden sonra emniyetten bana telefon geldi 'koruma ister misiniz' diye. Okula eve ve tiyatroya koruma teklifini kabul ettim." şeklinde konuştu.Okula bir şey olmadığını belirten Gezen, derslerin devam ettiğini söyledi. Polisin görüntüleri izlediğini belirten Gezen, bunun terör suçuna girdiğini söyledi.Olay sonrası Yeni Akit gazetesi de çirkin bir söyleme imza attı. Gazete, internet sitesine girdiği kundaklama haberine 'P....nk' Müjdat'a büyük şok' başlığını attığı. Bu başlık sosyal medyada tepkilere neden oldu.