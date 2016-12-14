Yeni aldıkları araba ile kaza yaptılar: 3 ölü

Bursa'da yeni aldıkları otomobiller gezmeye çıkan arkadaşlar kaza yaptı. Kazada 3 kişi hayatını kaybetti

Kaza Bursa Orhangazi'de meydana geldi. Saat 03.00 sıralarından meydana gelen kazada 30 yaşındaki Sezgin Çırak yönetimindeki otomobil, kar yağışı nedeniyle takla attı. Bir süre sürüklenen otomobil, yol kenarında bulunan bir aydınlatma direğine çarparak durabildi.



Kazada araç hurdaya dönerken, 30 yaşındaki Sezgin Çırak, kardeşi 23 yaşındaki Sezer Çırak, ve arkadaşları 29 yaşındaki Berkan Çam araç içinde sıkıştı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, araçtaki üç kişinin de öldüğünü belirledi. Hayatını kaybeden üç kişi, itfaiye ekiplerinin çabası ile sıkıştıkları yerden çıkartıldı. 3 arkadaşın cenazesi Orhangazi Devlet Hastanesi Morgu’na kaldırıldı.



Alınan bilgiye göre Sezgin ve Sezer Çırak kardeşlerin arabayı dün satın aldıkları ve yeni arabalarıyla gezmeye çıktıkları öğrenildi.