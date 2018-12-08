Yeni askerlik sisteminde detaylar netleşiyor

Milli Savunma Bakanlığı tarafından çalışmaların sürdürüldüğü yeni askerlik sisteminde kısa ve uzun dönem askerlik 9 ay olacak. Yükümlüler 3 ay zorunlu askerliğini tamamladıktan sonra belli bir bedel karşılığında geri kalan askerlik hizmetini yapmış sayılacak

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar başkanlığında yeni askerlik sistemine ilişkin beklenen toplantı gerçekleştirildi. Yapılan toplantıda askerlik süresinin kısaltılması dahil yeni askerlik sistemi ayrıntıları görüşüldü. Çalışmaların sürdüğü askerlik sisteminde yapılması beklenen değişiklikte, kısa ve uzun dönem askerliğin 9 ay olması planlanıyor. Bedelli askerliğinde kalıcı hale getirilmesi planlanan sistemde yükümlüler üç aylık zorunlu temel eğitimlerinin ardından belli bir bedel karşılığında geri kalan süre için askerliğini yapmış sayılacak. Ayrıca çalışmada üstünde durulan konulardan bir tanesi de mesleğe göre uygun zaman dilimlerinde askerlik yapılabilmesi.

"YENİ ASKERLİK SİSTEMİ AYRINTILI BİR ŞEKİLDE GÖRÜŞÜLDÜ"

Bakanlık toplantıyla ilgili, "Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın başkanlığında Milli Savunma Bakanlığında yapılan ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'in yanı sıra Kuvvet Komutanları ve Bakan Yardımcılarının katıldığı toplantıda askerlik süresinin kısaltılması dahil yeni askerlik sistemi ayrıntılı bir şekilde görüşüldü." açıklamasını yaptı.



KISA VE UZUN DÖNEM ASKERLİK 9 AY OLACAK

Plana göre halen 12 ay uzun dönem ve 6 ay kısa dönem olarak uygulanan zorunlu askerlik her yükümlü için aynı sürede, yani 9 ayda tamamlanacak. Bedelli askerliğin kalıcı hale getirilmesine yönelik yapılan çalışmaya göre üç aylık zorunlu temel eğitiminin ardından yükümlüler belli bir bedel karşılığında geri kalan süre için askerliği yapmış sayılacak.

MESLEĞE GÖRE UYGUN ZAMANDA YAPILABİLECEK

Çalışmada, öğretmen, hakim, doktor, akademisyen ve sporcular da gündeme geldi. Yükümlüler, kendilerine uygun zaman dilimlerinde askerlik yapabilecek.

ERDOĞAN: ÇALIŞMA BİTTİKTEN SONRA UYGUN OLUP OLMADIĞINI SÖYLEYECEĞİZ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün cuma namazını kıldığı Hazreti Ali Camisi çıkışında konuyla ilgili şu açıklamayı yapmıştı:

"Bana kesin neticeyivermedikten sonra bir değerlendirme yapmak doğru olmaz. Şu anda bu işin birinciderecede sorumlusu Milli Savunma Bakanımız, bunun yanında Silahlı Kuvvetlerimiz,başta Genelkurmay Başkanı, kuvvet komutanlarımız olmak üzere onlar çalışmayıyapacaklar. Çalışmayı yaptıktan sonra bize sunumlarını yapacaklar ve bu sunumneticesinde de uygundur, uygun değildir, bunu söyleyeceğiz ve ona göre adımatacağız."