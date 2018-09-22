Yeni doğan bebeği vahşice öldürdüler!

Gaziantep'te, iple boğularak öldürüldükten sonra yüksekten atıldığı belirlenen yeni doğan kız bebeğin, cesedi bulundu

Yeni doğan bebeği vahşice öldürdüler!
22 Eylül 2018 Cumartesi 15:05

Olay, dün akşam saatlerinde Özgürlük Mahallesi'nde meydana geldi. Bir binanın bahçesinde yerde hareketsiz yatan bebeği gören çevre sakinleri, polis ve sağlık ekibine haber verdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, bebeğin, iple boğulduktan sonra yüksekten atıldığı belirlendi.

Bebeğin cesedi, otopsi yapılmak üzere Gaziantep Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Polis, bebeğin ailesini bulmak için çalışma başlattı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #bebek #bebek cinayet #bebek öldürme
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