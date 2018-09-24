Yeni doğmuş bebek cesedi bulundu!

Van'ın Muradiye ilçesindeki derede, erkek bebek cesedi bulundu. Yeni doğmuş bebeğin cesedinin, yurda yasadışı yollarla giriş yapan kaçak göçmenlere ait olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor

Yeni doğmuş bebek cesedi bulundu!
24 Eylül 2018 Pazartesi 12:41

Muradiye ilçesinde bir çoban, Karasu Çayı üzerinde brandaya sarılı bebek cesedi görünce, durumu jandarmaya bildirdi. Olay yerine gelen jandarma ekibi, suya batmaması için sineklik üzerine konulmuş ve brandaya sarılı erkek bebek cesedini alarak otopsi yapılmak üzere hastaneye götürdü. Olayla ilgili soruşturma başlattı.

Yeni doğmuş bebeğin cesedinin, yurda yasadışı yollarla giriş yapan kaçak göçmenlere ait olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.


Kaynak: DHA
Etiketler; #van #bebek #ceset
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