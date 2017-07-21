Yeni FETÖ operasyonu: 34 gözaltı kararı

15 Temmuz sonrası başlayan FETÖ operasyonları devam ediyor

Yeni FETÖ operasyonu: 34 gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet  Başsavcılığı tarafından yürütülmekte olan Kamu Kurum ve Kuruluşlarındaki FETÖ/PDY' na ilişkin soruşturmalar kapsamında;  bylock kullanıcısı Orman ve Su İşleri Bakanlığı personeli 6'sı halen çalıştığı belirtilen 20 kişi ve KHK'lerle kapatılan medya kuruluşlarının eski personeli 34 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Gözaltı işlemlerinin bu sabah başladığı açıklandı.

 


Kaynak: DHA
Etiketler; #fetö #15 temmuz
Önceki Haber
13 milyon TL'lik hintkeneviri ele geçirildi!
Sonraki Haber
İzmir Büyükşehir, Demokrasi meydanı için ihaleye çıkıyor
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.