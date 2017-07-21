Yeni FETÖ operasyonu: 34 gözaltı kararı

15 Temmuz sonrası başlayan FETÖ operasyonları devam ediyor

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülmekte olan Kamu Kurum ve Kuruluşlarındaki FETÖ/PDY' na ilişkin soruşturmalar kapsamında; bylock kullanıcısı Orman ve Su İşleri Bakanlığı personeli 6'sı halen çalıştığı belirtilen 20 kişi ve KHK'lerle kapatılan medya kuruluşlarının eski personeli 34 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Gözaltı işlemlerinin bu sabah başladığı açıklandı.



