Yeni Genelkurmay Başkanı belli oldu

Orgeneral Hulusi Akar'ın Milli Savunma Bakanlığına getirilmesinin ardından boşalan Genelkurmay Başkanlığına, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler atandı. Kara Kuvvetleri Komutanlığına Genelkurmay 2. Başkanı Orgeneral Ümit Dündar, Genelkurmay 2. Başkanlığına ise Kara Kuvvetleri Kurmay Başkanı Korgeneral Metin Gürak getirildi

Orgeneral Yaşar Güler, dönemin Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ve kuvvet komutanlarıyla Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) 15 Temmuz’daki darbe girişiminde darbeciler tarafından derdest edilerek Akıncı 4. Ana Jet Üs Komutanlığına götürülmüştü.

Güler, savcılıktaki ifadesinde, Akıncı Üssü’nde tutulduğu sırada FETÖ’nün darbe girişimi sonrası tutuklanan eski Hava Kuvvetleri Komutanı Akın Öztürk’ün kendisiyle darbeci askerler arasında temasları sağladığını belirterek, Akın Öztürk ile ilgili, “Benim yakalanıp getirilmemden bu saate kadar haberinin olmamasının mümkün olmadığını söylemeliyim. İçeri girerek bizzat gözlerimi bağlayan bezi kendisi açtı. O esnada odada ikimizden başka kimse olmadığını gördüm” ifadelerini kullanmıştı.

GÜLER’İN ÖZGEÇMİŞİ

Türk Silahlı Kuvvetlerinin 30. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler, 1954 yılında Ardahan’da doğdu. Kara Harp Okulundan muhabere teğmen rütbesiyle mezun olan Güler, 1975-1984 yılları arasında çeşitli birliklerde Muhabere Takım ve Bölük Komutanlığı görevlerinde bulundu. 1986’da Kara Harp Akademisinden, 1988’de Silahlı Kuvvetler Akademisinden mezun olan Güler, kurmay subay olarak 1986-1988 yılları arasında Yurt İçi Bölge Komutanlığında Harekat Başkanlığı, 1988-1991 yılları arasında Kara Kuvvetleri Denetleme ve Değerlendirme Başkanlığında Plan Subaylığı, 1991-1992 yılları arasında 12’inci Piyade Tümen Harekat ve Eğitim Şube Müdürlüğü, 1992-1994 yılları arasında Silopi'de İç Güvenlik Tabur Komutanlığı, 1994-1995 yılları arasında Bosna-Hersek Türk Tugay Komutan Yardımcılığı, 1995-1997 yılları arasında Başbakanlık Askeri Başdanışmanlığı Proje Subaylığı yaptı.

İtalya’daki NATO Güney Bölge Komutanlığında 1997-1999 yılları arasında Muhabere Başkan Yardımcılığı yapan Orgeneral Güler, 1999-2000 yılları arasında Barış İçin Ortaklık Eğitim Merkez Komutanlığı, 2000-2001 yılları arasında Genelkurmay Tatbikatlar Şube Müdürlüğü görevlerini yerine getirdi.

Tuğgeneral rütbesiyle 10’uncu Piyade Tugay Komutanlığı, Genelkurmay MEBS Plan Koordinasyon Daire Başkanlığı görevlerine atanan Güler, tümgeneralliğinde MEBS Okulu ve Eğitim Merkez Komutanlığı, Genelkurmay Eğitim Daire Başkanlığı yaptı. 2009’da korgeneralliğe terfi ettirilen Güler, Harita Genel Komutanlığı, 4'üncü Kolordu Komutanlığı, Genelkurmay İstihbarat Başkanlığı görevlerinde bulundu.

2013’te Genelkurmay İkinci Başkanlığına getirilen Güler, 2016-2017 yılları arasında Jandarma Genel Komutanlığı görevini yürüttü.

Güler, 2 Ağustos 2017’de Yüksek Askeri Şura Kararları ile Kara Kuvvetleri Komutanlığı görevine atandı.

Orgeneral Güler, evli ve bir çocuk sahibi.