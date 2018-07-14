Yeni Havalimanı'ndan yapılacak ilk seferler belli oldu

THY Genel Müdürü Bilal Ekşi yaptığı açıklamada "THY'nin İstanbul Yeni Havalimanı'ndan ilk uçuşu yurt içinde Ankara, yurt dışında ise Azerbaycan ve KKTC'ye yapılacak." dedi

THY Genel Müdürü Bilal Ekşi ayrıca "İstanbul Yeni Havalimanı'na THY'nin taşınma süreci 31 Ekim saat 02.00'de başlayacak. 800 tırlık taşınma 12 saat sürecek" bilgilerini paylaştı.

4 BİN 600'E YAKIN PERSONEL ALINACAK

THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, "Turkish Ground Services şirketi bin 600'e yakın eleman alacak. THY olarak biz de 3 bine yakın personel alacağız." dedi.

Bilal Ekşi, THY'nin ZTO ve PAL Air ile kuracağı ortak şirket hakkında şunları kaydetti:

"THY'nin kargo markası Turkish Cargo ile Çinli ZTO ve Hong Konglu PAL Air arasında ortak şirket eylül ayında kurulacak."

THY Genel Müdürü Ekşi, "2023 hedefleri doğrultusunda 4'ü kargo, 14 uçak siparişimiz bu yıl gelecek. 2019'da yeni nesil 41 uçağımız daha olacak." dedi.