Yeni KHK ile 631 akademisyen ihraç edildi

Uzun bir aradan sonra yayınlanan üç yeni kanun hükmünde kararnameyle 600’ün üzerinde akademisyenin görevine son verildi

Yeni KHK ile 631 akademisyen ihraç edildi

679, 680 ve 681 no’lu KHK’lar, dün akşam Resmi Gazete’nin mükerrer sayısında yayınlandı. Çok sayıda kamu görevlisinin işine son verilen 679 no’lu KHK’da tam 631 akademisyen de devlet görevinden çıkarıldı. İşte o liste...

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