Yeni kimlikler için online başvuru imkanı

Yeni kimlikler dağıtılmaya başlandı. Peki yeni kimlikleri nasıl alacağız?

Artık Türkiye çipli kimlik kartlarını kullanmaya başlayacak. Yeni kimlikler dağıtıma çıktı. Ancak yeni kimliklerini almak isteyenler uzun kuyruklar oluşturdu. Kuyruk beklemeden online randevu ile de kimlik alınabilecek.



Online randevu sistemi ile sıra beklemeden kimlik kartı başvurusu yapabileceksiniz. Bunun için 'https://ekimlikrandevu.nvi.gov.tr/Pages/homepage.aspx' adresine girerek gerekli bilgileri öğrenebilirsiniz.



İlk defa kimlik kartı başvurusu; nüfus cüzdanı, uluslararası aile cüzdanı, pasaport, sürücü belgesi, memur cüzdanı, avukat kimlik kartı, askeri kimlik kartı, basın kartı veya muhtarlıkça düzenlenmiş talep belgesi gibi kimlik belgesi yerine geçen fotoğraflı belge ve bir adet son altı ay içerisinde çekilmiş biyometrik fotoğraf ile yapılabilecek.



Yeni kimlik kartlarının bedeli 16 TL olurken, kullanım süresi ise 10 yıl olacak. Yurt içinde 30 gün, yurt dışında 60 gün içinde bildirilen doğum olaylarına ilişkin olarak kimlik kartı başvurusunda bulunulması durumunda herhangi bir bedel alınmayacak. Eğer kimliğinizi kaybederseniz de 32 TL ödeyeceksiniz.



KART ŞİFRESİ DEĞİŞTİRME



Kart sahipleri tarafından KIOSK'larda PIN değiştirme, PIN bloke kaldırma, kişisel mesaj değiştirme ve kart kontrolü işlemleri gerçekleştirilir.





CİNSİYET AYRIMI YOK



Yeni kartların boyutu klasik banka kartı boyutlarında olacak. Bu durumda kartlar, cüzdanlara daha kolay girebilecek. Eski kimliklerde mavi ve pembe renk ayrımları ve cinsiyet ifade etme durumları ise artık tarih olacak. Yeni Kimlikler turkuaz olan standart tek renkte üretilecek.