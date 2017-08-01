Yeni makam aracı aldı, kurban kestirdi. Plakayı da kurbanın üzerine yazdırdı!

Zonguldak'ın Kozlu İlçesi Belediye Başkanı Kerim Yılmaz, yeni makam aracı için kurban kestirdi. Kesim öncesi hayvanın üzerine aracın plakası yazıldı

Yeni makam aracı aldı, kurban kestirdi. Plakayı da kurbanın üzerine yazdırdı!

Kozlu'da geçen Şubat ayında lenfoma kanserinden ölen Belediye Başkanı Ak Partili Ertan Şahin'in yerine Belediye Meclisi'nde Ak Partili üye Kerim Yılmaz başkan seçildi. Başkan Yılmaz, 2011 model Wolkswagen Passat marka aracın yerine piyasa değeri yaklaşık 530 bin TL olan olan Wolkswagen Touareg marka makam aracı aldı. Belediye Başkanı Kerim Yılmaz, yeni makam aracı için bugün belediye garajında kurban kestirdi.

PLAKA YAZILDI

Kesim öncesi kurbanlık koçun üzerine kırmızı boya ile makam aracının '67 AH 010' olan plakası yazıldı. Başkan Yılmaz'ın, kurbanlık hayvanın yanında kasap ile birlikte çektirdiği fotoğraf, belediyenin sosyal medya hesabında paylaşıldı. Fotoğrafa, "Başkanımız sayın Kerim Yılmaz kaza ve belaların defi için, kötülüklerin şerrinden kurtulmak için hayırlara vesile olması için Kozlu ve Kozlu Belediye personeli için kurban kestirdi. Rabbim niyetlerimizi kabul etsin" yazıldı.


'ESKİ ARAÇ ÇOK YIPRANMIŞTI'

Belediye Başkanı Kerim Yılmaz, eski makam aracının 2011 model olduğunu, çok yıprandığını ve Ankara'ya giderken yolda dahi kaldıklarını söyleyerek, "Kötüydü demiyorum, çok kötüydü diyorum. Son 1 yılda büyük masraf yaptık. Bir hayli hırpalanmıştı. Biz bu aracı 211 bin liraya aldık. Faturası belediyede mevcut. İddia edildiği gibi 500 bin liralara almadık. Vergi indirimi oluyor" dedi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #zonguldak #makam aracı #kurban
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