Yeni Peugeot RIFTER, Türkiye'de satışa

Yeni Peugeot RIFTER, 100 ve 130Hp'lik iki dizel motor, 5 ileri düz, 6 ileri düz ve 8 ileri tam otomatik EAT8 şanzımanları ile Türkiye'de satışa sunuluyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, yeni Peugeot RIFTER rakiplerinden farklılaşan Peugeot i-Cockpit, anahtarsız giriş, Zenith cam tavan, elektrikli arka camlar, açılır arka kapı camı, ekstra saklama gözleri, advanced grip kontrol, LED gündüz led farları, yokuş iniş destek sistemi, adaptif hız sabitleme ve ileri sürüş destek sistemleri gibi özellikleri ile kendi segmentinde yeni bir üst segment yaratıyor. Peugeot i-Cockpit ile donatılan yeni Peugeot RIFTER, güçlü SUV görünümü ile segmentindeki rakiplerinden ayrışıyor. Tamamen yeni bir platform üzerine inşa edilen yeni Peugeot RIFTER, modüler ve pratik yapısıyla çok yönlü kullanım özellikleri sergiliyor. Markanın yüksek verimlilik seviyesine sahip en güncel motor ve aktarma organlarıyla donatılan yeni Peugeot RIFTER, gelişmiş üstün donanımlarıyla benzersiz sürüş deneyimi sunuyor. 2018 Cenevre Otomobil Fuarı'nda dünya tanıtımı yapılan yeni Peugeot RIFTER, geçen hafta Türkiye'de de tanıtıldı. 27 Şubat'ta ön siparişe açılan yeni Peugeot RIFTER, 114 bin liradan başlayan fiyatlarla yarından itibaren tüm Peugeot yetkili satıcılarında satılacak. Ayrıca, lansman çerçevesinde 50 bin lira için 12 ay yüzde sıfır faiz kampanyası ile müşterilerine sunulacak.