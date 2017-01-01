Yeni yılda da anne olana, hasta bakana destek!

Yeni yılda devletin vereceği destekler de belli oldu

Yeni yılda devlet, birçok kesime destek vermeye hazırlanıyor. Destekten emekliler, işsiz anneler, evlenenler, yetimler faydalanacak.



İŞSİZ ANNEYE DESTEK



Devletin yardımında yararlanacak gruplardan biri de anne olmuş işsiz kadınlar. Annelere çocuk sayısına göre 300-600 TL arasında doğum yardımı yapılıyor. Bunun yanında anneler 122 lira da süt parası alıyor.



EVDE HASTA BAKANA MAAŞ



Devlet, evde engelli veya çok yaşlı birine bakanı da maaşa bağlıyor. 2016 yılı için bir yakınına bakana 932.59 lira maaş veriliyor. Bu maaştan yararlanmak için hastanın kendi kendine bakamayacak durumda olması ve engelliler için de en az yüzde 50 engelli raporu alınması gerekiyor.



ÇALIŞAN ANNEYE ÖDENEK



Öte yandan çalışan bir kadın anne olması durumunda süt parası ve doğum yardımının dışında bir de iş göremezlik ödeneği alıyor. Doğum öncesi ve sonrası toplamda 16 hafta izin kullanan anneler 4 bin 99 TL geçici iş görmezlik ödeneği alıyor.



YETİME ÇEYİZ PARASI



Yetim kalan kız çocuklarına maaş bağlanırken, evlenmeleri durumunda 'çeyiz parası' denilen ödeme yapılıyor. Bu ödenek SSK veya Bağkur'lu anne veya babasının vefatı nedeniyle yetim maaşı alan kız çocuklarına veriliyor. Kız çocukları evlendiklerinde yetim maaşları kesiliyor. Bu kesilen maaşın 2 yıllık tutarı yani 24 maaş, kız çocuğuna evlendiğinde toplu olarak peşin ödeniyor. Para sadece bir kez veriliyor.



EMEKLİLİK DESTEĞİ



1 Ocak itibarıyla Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) 45 yaş altı çalışanlara zorunlu olacak. Sisteme girmek zorunlu ancak 2 ay içinde çıkma hakkı olacak. Sistemde kalan devlet her ay yatırılan prime ek yüzde 25 katkı yapacak. Buna ek olarak bir seferlik 1000 lira emeklilik desteği sağlanacak.



HER YAŞLIYA MAAŞ VAR



Yaşlılığı nedeniyle herhangi bir işte çalışamayan ve geliri olmayanlara devlet tarafından 65 yaş aylığı veriliyor. Aylık geliri 392 TL'nin altında kalan, eşinden ve başka bir yerden geliri olmayanlar bu maaşı alabiliyor. 65 yaş aylığı 3 ayda bir 652.44 TL olarak ödeniyor. 65 yaş aylığı almak isteyen vatandaşlar bulundukları ilçenin kaymakamlıklarına ve vakıflara başvuruda bulunabilir.