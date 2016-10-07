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    • Yenibosna'da 10 kişinin yaralanmasına neden olan saldırıyı yapanlar yakalandı

    Yenibosna'da bulunan 75. Yıl Polis Merkezi ve Bahçelievler Askerlik Şubesi yakınında bombalı motosikletin patlatılması sonucu 10 kişinin yaralandığı olayı gerçekleştiren PKK'lı teröristin de aralarında bulunduğu 6 kişi yakalandı

    07 Ekim 2016 Cuma 09:13
    Yenibosna'da 10 kişinin yaralanmasına neden olan saldırıyı yapanlar yakalandı
    İstanbul Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, çevrede bulunan güvenlik kameralarını incelemesi sonucu patlayan motosikletin sahibine ulaştı. Polis ekipleri, motosiklet sahibinin de aralarında bulunduğu 3 kişiyi gözaltına alarak Vatan Caddesi'nde bulunan Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne getirerek sorguya aldı. Motosiklet sahibi yapılan sorgulamasında motorunu bir arkadaşına ödünç verdiğini söyledi. Bunun üzerine kimliği tespit edilen kişinin PKK terör örgütü üyesi olduğu belirlenerek çalışma derinleştirildi. Şüphelilerin verdiği ilk bilgiler doğrultusunda PKK'lı bombacının bazı kişilerle birlikte kendilerine aile süsü vererek bir otomobille Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ne kaçmaya çalıştığı öğrenildi.

    ÖZEL EKİP BOMBACIYI SAHTE KİMLİKLE AKSARAY'DA YAKALADI

    İstanbul Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinden oluşturulan özel bir ekip PKK'lı bombacının da aralarında bulunduğu 1'i kadın 3 kişinin bulunduğu otomobili yakalamak için İstanbul'dan yola çıktı. PKK'lı bombacı ve yanındaki kişilerin bulunduğu otomobil Aksaray ilinde, İstanbul'dan gelen özel ekip tarafından durduruldu. TEM ekipleri araçta bulunan bombacı ve diğer 2 kişiyi gözaltına aldı. Bombacının üzerinde çıkan kimliğin sahte olduğu belirlendi. Polis ekipleri otomobilde yaptığı aramalarda 'Glock' marka bir tabanca ele geçirdi. Yakalanan bombacının da aralarında bulunduğu 1'i kadın 3 kişi İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne getirilmek üzere yola çıktı.

    BOMBACIYA YARDIM EDENLERE OPERASYON

    Polis ekipleri patlamayla bağlantısı olduğunu belirlediği şüphelileri yakalamak için başlattığı çalışmalar ve opasyonlar devam ediyor.
    Haber Kaynağı: DHA
    Anahtar Kelimeler: Yenibosna, Yenibosna Patlama, Yenibosna Bombacısı

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