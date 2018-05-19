Yenikapı mitinginde dikkat çeken olay!

AKP tarafından organize edilen Yenikapı'daki 'Kudüs Mitingi'nde çok konuşulacak bir olay yaşandı. Mitinge katılan Saadet Partisi üyeleri ayrı ayrı bakıldığında iktidarı öven ancak yan yana geldiğinde “İktidar, miting, yapmaz, icraat, yapar” yazan pankart taşıdı

Yenikapı mitinginde dikkat çeken olay!
19 Mayıs 2018 Cumartesi 09:44

ABD’nin büyükelçiliğini Kudüs’e taşımasının ardından Gazze’de yaşanan olaylarda İsrail askerlerinin 62 Filistinliyi katletmesi ile ilgili olarak dün İstanbul Yenikapı’da bir miting gerçekleşti AKP tarafından organize edilen mitinge Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yanı sıra, Başbakan Binali Yıldırım, Meclis Başkanı İsmail Kahraman, MHP lideri Devlet Bahçeli ve BBP Genel Başkanı Mustafa Destici katıldı.

Mitingte Saadet Partisi üyeleri de ilginç bir eyleme imza attı. Yenikapı'ya giden Milli Görüşçüler, ayrı ayrı bakıldığında üzerinde AKP yanlısı sloganlar yazan ancak yan yana geldiğinde ortasına “İktidar, miting, yapmaz, icraat, yapar” yazan pankartlar taşıdı. Bu durumu fark etmeyen AKP'liler ise pankartlarda AKP'ye övgü var zannederek mitingdeki eleştiriyi görmedi.

Sosyal medyada geniş yer bulan pankart Saadet Partisi Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanı Salih Akyüz tarafından da “Mesaj veriya burda” ifadesiyle paylaşıldı

Etiketler; #akp #yenikapı mitingi #erdoğan #saadet partisi
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