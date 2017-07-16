'Yerim destanınızı' yazısını yazan gazeteci, adli kontrolle serbest

İZMİT'te, 15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili olarak 'Yerim destanınızı' başlıklı köşe yazısı nedeniyle gözaltına alınan bir yerel derginin yazı işleri müdürü Yeliz Koray, sevk edildiği adliyede, savcıya ifade verdikten sonra adli kontrolle serbest bırakıldı

İzmit'te, Kocaeli Koz dergisi ve internet sitesinin yazı işleri müdürü olan Yeliz Koray'ın, 15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili olarak 'Yerim destanınızı' başlıklı köşe yazısı internet sitesinde yayımlandı. Yeliz Koray'ın beğeni toplayan köşe yazısı birçok internet sitesinde ve sosyal medya hesaplarında yayımlanırken, tepkiler de gördü.



Yeliz Koray dün akşam saatlerinde İzmit'teki evinde gözaltına alındı. Yeliz Koray bugün Kocaeli Adliyesi'ne sevk edildi. Anayasal suçlara karşı işlenen suçlara bakan savcı, Yeliz Koray'ın ifadesini aldı. Yeliz Koray adli kontrol şartı ile tahliye serbest bırakıldı. Yeliz Koray adliyeden çıkarken kendisini bekleyen yakınlarıyla kucaklaştı.



Yeliz Koray köşe yazısı nedeniyle gözaltına alındığını belirterek, "Yazı sebebi ile gözaltına alındım. Sayın savcımıza ifade verdim. Adli kontrol şartı ile serbest kaldım. Adalete güveniyorum" dedi.









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