Yeşil sahaların doktor futbolcusu

İZMİT Seka Devlet Hastanesi'nin acil servisinde görevli Dr. Uğur Mısırlıoğlu, mesai saatleri dışında, amatör lig takımlarından MAP Şenerspor'da forma giyiyor. Mısırlıoğlu, doktor olması dolayısıyla karşılaşmalarda sakatlanan oyuncuların da yardımına koşuyor

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden geçen yıl mezun olduktan sonra İzmit Seka Devlet Hastanesi'ne atanan Dr. Uğur Mısırlıoğlu, 8 yaşından beri tutkusu olan futboldan da vazgeçemedi. Tıp fakültesinin zorluğu nedeniyle üniversite yıllarında ara vermek zorunda kaldığı futbola, ataması yapılır yapılmaz devam eden Dr. Mısırlıoğlu, acil servis hekimliğinin yanında amatör küme takımlarından MAP Şenerspor'da forma giyiyor. Mısırlıoğlu, maç sırasında sakatlanan oyuncuların da zaman zaman yardımına koşuyor.



'ANNEM FUTBOLA YÖNLENDİRDİ'



Futbolun küçük yaştan beri kendisinin tutkusu olduğunu belirten Dr. Mısırlıoğlu, "Aslında doktorluk, biraz daha sonradan başladı. İlk başlayan futboldu benim için. İlkokulda, 8 yaşında başladım, futbola. İlkokul birinci sınıfın son dönemine doğru annem, artık beni evde zaptedemeyince birkaç kişiye danıştıktan sonra futbola yönlendirdi. Sakaryaspor ile başladım ve üniversiteyi kazanana kadar, yaklaşık 10 sene, Sakaryaspor forması altında ter döktüm" diye konuştu.



Mısırlıoğlu, şu an formasını giydiği takımının antrenörünün, aynı zamanda üniversite takımının da antrenörü olduğuna değinerek, "Ona, 'İzmit Seka Devlet Hastanesi'ne atanırsam aynı gün antrenmana geleceğim' diye söz vermiştim. Atandım. Atandıktan bir 15 dakika sonra yola çıkıp, idmana gittim" dedi.



'SAHADA HEM OYUNCU HEM GAYRİRESMİ SAĞLIKÇIYDIM'



Zaman zaman saha içerisine sakatlanan oyunculara da ilk müdahalede bulunduğunu anlatan Dr. Mısırlıoğlu, "Müdahale şöyle oluyor aslında. Örneğin; bir maçta, maçın başında sahadaki sağlıkçı sakatlandı. Düştü ve hastaneye gitmek zorunda kaldı. Hakem maçı devam ettirip, ettirmemek konusunda tereddütte kaldı. Ben gidip, yardımcı olabileceğimi söyleyince maç tekrar devam etti. Sahada hem oyuncu hem de gayri resmi sağlıkçıydım" diye konuştu.



Futbol oynamayı çok sevdiğini; ancak doktorluk kariyerinde ilerlemek istediğini vurgulayan Dr. Mısırlıoğlu, "Şu anda, zorunlu hizmetimi tamamlamadan önce bir hedefim yok. 2019 yılı sonunda zorunlu hizmetim sona erdikten sonra plastik ve rekonstrüktif cerrahi uzmanlığı istiyorum. Çok zor bir dal; ama istiyorum" dedi.





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