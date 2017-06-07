Çamlıhemşin İlçesi Yukarı Kavron ve Samistal Yaylaları arasında Yeşil Yol Projesi kapsamında yapımı süren 8 kilometrelik bağlantı yoluna karşı verdiği mücadele ile tanınan ‘Havva Ana’ lakaplı Rabia Özcan, yeniden başlayan yol çalışmaları ile yaylaların yeşilinin her geçen gün yok olduğunu savundu. Dedelerinden aldıkları yaylaları torunlarına bırakmak istediklerini ifade eden Rabia Özcan, “Bu yaylaları, ormanları, dağları biz korumazsak bu polis, asker, hükümet gelip oraları koruyabilir miydi? Biz koruduğumuz için yaylalar yeşil kaldı. Şimdi Yeşil Yol adı altında yeşili yok ediyorlar. Yolun yeşili olur mu? Gidip baksınlar yeşil diye bir şey var mı? Yaylalar mahvoldu. Yaylalar bizim için, çocuklarımız için, hayvanlarımız için var. Gidecek, nefes alacak tek yerimizdi. Gidecek başka yerimiz yok. Gidip dilenemeyiz. Alnımızın teri ile yaylalarda çalışırız, kimseye el açamayız. Hayvancılık yaparak, alnımızın teri ile çalışarak, ormanlarımızı, yaylalarımızı koruyarak ayakta tutmuşuz. Bu halk var ki bu devlette var. Devlet var, bu halk var. Biz birbirimize bağlıyız. Bizi yok etmesinler” diyerek tepkilerini dile getirdi.
'YAYLALAR BİRBİRİNE KAVUŞMAYACAK'
Yaylaları sonuna kadar savunacaklarını ifade eden Rabia Özcan, mevcut yayla yollarının yapılmasını istediklerini ancak bağlantı yollarına karşı olduklarını belirterek, "Dağlarımızı vermeyiz. Her yaylanın yolu var. Her yaylanın yolu yapılsın. Bizi hain ilan ettiler. Biz yola karşı değiliz. Yolumuz olsun. Yaylaların yolunu düzgün yapsınlar, buna itirazımız yok. Ama yaylalar birbirine kavuşmayacak. Yaylalar birbirine kavuştuğunda teröristler yaylalara kolayca sızacak. Nasıl bulacaklar onları? Bu askere, polise yazık değil mi? Yaylalarda eğer devletimizden yana bir rant varsa biz devletimize yardımcı olalım. Biz devletsiz, devlette bizsiz olamaz. Devletin bizi ayakta tutması lazım. Cumhurbaşkanımıza özellikle sesleniyorum; bizi yere vurmasın, bizi mahvetmesin. Devletimize hiç karşı gelmedik. Biz Hemşinliyiz. Toprağımıza, yeşilimize ve yaylamıza sahipiz. Bizi korusun, bizde onu koruyalım" dedi ve iş makinelerinin yayladan çekilmesini istedi.
Karadeniz Bölgesi’nde 8 ilin yaylalarını birbirine bağlayacak 2 bin 600 kilometre uzunluğundaki Yeşil Yol Projesi'nin yüzde 60’ı tamamlandı. Rize'de Yeşil Yol kapsamına 648 kilometrelik yol ağı bulunuyor. Bu mesafenin yüzde 13’ü olan 84 kilometresi Karayolları'nda, yüzde 87’si olan 564 kilometresi de İl Özel İdare sınırlarında yer alıyor. Rize’de Eğrisu-Golezana, Hüser-Haczane ve Yukarı Kavron-Samistal yaylaları arasında yeni bağlantı yolları yapılıyor. Bunun dışında kalan yollar ise küp taş ve asfalt kaplanarak iyileştiriliyor.
YEŞİLE TAŞ DUVAR
Bu arada tartışmaların yaşandığı Rize’nin Çamlıhemşin İlçesi Yukarı Kavron-Samistal Yayları arasındaki 8 kilometrelik Yeşil Yol bağlantısında 1 kilometrelik bölüm tamamlandı. Kış şartları nedeniyle ara verilen yol çalışması önceki hafta yeniden başlamıştı. Çamlıhemşin İlçesi'nin 2 bin 300 rakımlı Yukarı Kavrun yaylasında yükselen taş istinat duvarları, yemyeşil yaylayı ortadan böldü.