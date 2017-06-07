Karadeniz Bölgesi’nde 8 ilin yaylalarını birbirine bağlayacak 2 bin 600 kilometre uzunluğundaki Yeşil Yol Projesi'ne karşı Rize’nin Çamlıhemşin İlçesi Yukarı Kavron ve Samistal yaylalarında verilen çevre mücadelesinin simgesi haline gelen ‘Havva Ana’ lakaplı Rabia Özcan sessizliğini bozdu. Yaylalarda yükselen duvarların yeşili yok ettiğini dile getiren Rabia Özcan, "Yolun yeşili olur mu?" diye sordu, "Gidip baksınlar yeşil diye bir şey var mı? Yaylalar mahvoldu" dedi

Çamlıhemşin İlçesi Yukarı Kavron ve Samistal Yaylaları arasında Yeşil Yol Projesi kapsamında yapımı süren 8 kilometrelik bağlantı yoluna karşı verdiği mücadele ile tanınan ‘Havva Ana’ lakaplı Rabia Özcan, yeniden başlayan yol çalışmaları ile yaylaların yeşilinin her geçen gün yok olduğunu savundu. Dedelerinden aldıkları yaylaları torunlarına bırakmak istediklerini ifade eden Rabia Özcan, “Bu yaylaları, ormanları, dağları biz korumazsak bu polis, asker, hükümet gelip oraları koruyabilir miydi? Biz koruduğumuz için yaylalar yeşil kaldı. Şimdi Yeşil Yol adı altında yeşili yok ediyorlar. Yolun yeşili olur mu? Gidip baksınlar yeşil diye bir şey var mı? Yaylalar mahvoldu. Yaylalar bizim için, çocuklarımız için, hayvanlarımız için var. Gidecek, nefes alacak tek yerimizdi. Gidecek başka yerimiz yok. Gidip dilenemeyiz. Alnımızın teri ile yaylalarda çalışırız, kimseye el açamayız. Hayvancılık yaparak, alnımızın teri ile çalışarak, ormanlarımızı, yaylalarımızı koruyarak ayakta tutmuşuz. Bu halk var ki bu devlette var. Devlet var, bu halk var. Biz birbirimize bağlıyız. Bizi yok etmesinler” diyerek tepkilerini dile getirdi.



'YAYLALAR BİRBİRİNE KAVUŞMAYACAK'

YEŞİLE TAŞ DUVAR