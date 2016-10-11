11 Ekim 2016 Salı
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    • Yeşil Yol eylemcilerine yasak geldi!

    Karadeniz Bölgesinde 8 ilin yaylalarını birbirine bağlayacak olan 2600 kilometre uzunluğundaki Yeşil Yol Projesi'nde, geçen yıl tepkiler nedeniyle durdurulan Rize'nin Çamlıhemşin İlçesi Yukarı Kavron ile Samistal Yaylaları arasındaki 8 kilometrelik bağlantı yolunda, 15 ay aradan sonra dün başlayan yol yapım çalışmalarına tepkiler sürüyor. Rize Valiliği, bu sabah aldığı kararla Yeşil Yol karşıtlarının yaylaya çıkışını yasakladı. Yaylaya çıkmak isteyen bir grupla yolu kapatan Jandarma görevlileri arasında tartışma çıktı

    11 Ekim 2016 Salı 15:50
    Yeşil Yol eylemcilerine yasak geldi!
    Yeşil Yol projesi kapsamında Çamlıhemşin İlçesi Yukarı Kavron ve Samistal yaylaları arasında 15 ay aradan sonra yeniden başlayan çalışmalara dün tepki gösteren bir grup iş makinelerinin önüne çıktı. Jandarma ekipleri yol çalışmasını engelledikleri gerekçesiyle 6'sı kadın 11 kişiyi gözaltına aldı. Jandarmadaki ifadelerinin ardından 11 kişi dün gece serbest bırakıldı.

    Rize Valiliği bu gelişme üzerine yol çalışmasının sürdüğü Yukarı Kavron yaylasına çıkışlara bu sabah yasak getirdi. Ausor Yaylası ayrımında yolu kapatan Jandarma ekipleri, Yeşil Yol karşıtlarının yaylaya çıkışına izin vermiyor.

    JANDARMA, YEŞİL YOL KARŞITINI YAMACIN KIYISINDAN EL UZATARAK ALDI

    Dün meydana gelen olay sonrasında 6 kişilik bir grup yaylaya çıkarak yol çalışmalarını görmek istedi. Ancak Jandarma grubun geçişine izin vermedi. Grupla jandarma görevlileri arasında tartışma çıktı. Bu sırada gruptan Timur Danış, yolun alt tarafından  yürüyerek yaylaya çıkmak istedi. Ancak yamacın kenarından ilerleyemeyen Danış, kendisine el uzatan Jandarma komutanının yardımıyla yola çıktı. Yaylaya çıkışına izin verilmeyen Danış, geri dönmek zorunda kaldı.

    BAKANA TEPKİ

    Yaylaya çıkışlarına izin verilmeyişini eleştiren, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu'nun, Yeşil Yol güzergahında ağaç olmayan alanlara ağaç dikildiği yönündeki  açıklamasına tepki gösteren Timur Danış, "Veysel bey insafa gel. Ormanda ağaç kesme, yaylaya ağaç dikme. Geri dönülmez hatalar işliyorsunuz. Orası hayvanların. Bu doğa katliamını durdurun" dedi. Gruptan Tülay Gülay ise, "Yaylaya çıkışımıza izin verilmiyor. Elimiz kolumuz bağlı bekliyoruz. Biz beklerken yaylada iş makineleri amacına ulaşmak için çalışıyor" diye konuştu.

    YEŞİL YOL YAPIMINA DEVAM

    Çamlıhemşin İlçesi Yukarı Kavron ve Samistal Yaylaları arasındaki 8 kilometrelik Yeşil yol güzergahında 2 iş makinesi ve kamyonlarla çalışma sürüyor. Yaklaşık 200 metre ilerleyen iş makineleri yayladan geçerek Samistal Yaylası'na doğru ilerleyişini sürdürüyor. Jandarma ekipleri de bölgede güvenlik önlemi alarak çalışmaları takip ediyor.
    Haber Kaynağı: DHA
    Anahtar Kelimeler: Yeşilyol, Yeşil Yol Tepki

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