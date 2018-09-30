Yeşilçam'ın ünlü oyuncusu Kemal İnci hayatını kaybetti

85 yaşındaki oyuncu Kemal İnci, İzmir'deki evinde ölü bulundu. Daha önce kanser tedavisi gören İnci'nin kalp krizinden yaşamını yitirdiği öğrenildi

Acı haberi Ayça İnci sosyal medya hesabından duyurdu; Değerli amcamız, dedem Bilal İnci’nin abisi oyuncu-yönetmen, bestekar-güftekar, Kemal İnci (15.05.1933) Izmir Karsiyaka’da, babamız Murat İnci'nin gözetiminde ve bakımında kanser hastalığını atlatmışken, bu sabaha karşı geçirdiği kalp krizi sonucunda vefat etmiştir. Mekanı cennet olsun.. Cenazesi yarın ikindi namazını takiben İzmir Karşıyaka Şemikler Camii’nden kalkacaktır...

Kemal İnci; Eşkıya, Hokkabaz, Kabadayı, Düğün Dernek, Kolpaçino gibi projelerde yer almıştı. İnci, ayrıca Türkan Şoray ve Şener Şen’in başrolünü oynadığı İkinci Bahar dizisinde canlandırdığı Besim karakteriyle de hafızalarda yer etmişti.

Hürriyet