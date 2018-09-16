Yeşilçam oyuncusu yoğun bakıma kaldırıldı

Ses sanatçısı ve yazar Onur Akay'dan yine bir kötü haber geldi. Akay, 76 yaşındaki ünlü oyuncu Sevda Ferdağ'ın yoğun bakımda olduğunu duyurdu

‘Felaket Tellalı’ lakaplı ünlü sanatçı Onur Akay, “Sevda Ferdağ’dan kötü haber!” başlıklı bugünkü yazısında, 76 yaşındaki Yeşilçam’ın emektar oyuncusu Sevda Ferdağ’ın yoğun bakımda olduğunu duyurdu ve Ferdağ için dua istedi. Sevda Ferdağ, 1976 senesinde gösterime giren ve başrolünü merhum sanatçımız Kemal Sunal’un üstlendiği ‘Kapıcılar Kralı’nda rol almıştı. ACİLEN AMELİYATA ALINDI Sevda Ferdağ’ın evinde aniden rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldığını belirten Onur Akay, “Yeşilçam’ın usta oyuncusu Sevda Ferdağ, evinde aniden rahatsızlandı ve hastaneye kaldırılarak ameliyata alındı” ifadelerini kullandı. (Sözcü)