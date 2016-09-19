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    • Yeşilçam'ın usta ismi Tarık Akan'ı onbinler uğurladı

    Son yolculuğuna uğurlanırken sanatçı arkadaşları Emel Sayın, Türkan Şoray, Kadir İnanır gibi isimler Yeşilçam'ın efsane oyuncusu Tarık Akan'ın tabutu başında gözyaşı döktü. En çok dikkat çeken de Tarık Akan'a birlikte rol aldıkları yıllarda aşık olduğunu itiraf eden Emel Sayın oldu

    19 Eylül 2016 Pazartesi 08:46
    Yeşilçam'ın usta ismi Tarık Akan'ı onbinler uğurladı
    Tarık Akan'ın Türk bayrağına sarılı tabutu, son yolculuğuna uğurlanmak üzere dün saat 15.00'te Teşvikiye Camii'ne getirildi. Yoğun katılım nedeniyle tabutun çevresinde yaşanan izdiham, gerilime neden oldu.

    GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

    66 yaşında hayatını kaybeden Türk Sineması'nın usta oyuncusu için düzenlenen cenaze törenine kızı Özlem Üregül, oğulları Barış Zeki ve Yaşar Özgür Üregül, hayat arkadaşı Acun Günay, Sanatçı Emel Sayın, Nuri Alço ile sevenleri katıldı.



    Unutulmayacak birçok filmde birlikte rol alan arkadaşı Tarık Akan'ı son yolculuğunda yalnız bırakmayan Emel Sayın, tabutun başında gözyaşlarını tutamadı.

    "GÜLE GÜLE SEVGİLİ...TARIK" YAZMIŞTI

    Emel Sayın, Tarık Akan'ın ölümü üzerine birlikte yer aldığı bir fotoğrafını sosyal medyadan paylaşıp "Güle güle sevgili... TARIK" yazarak dostuna veda etmişti.



    "SONUNDA SIRILSIKLAM AŞIK OLDUM"

    Bu konuda yıllarca fazla konuşmayan Tarık Akan, bir defasında "Hep aşık delikanlıyı oynamıştım ama aşkı yaşamamıştım. Sonunda sırılsıklam aşık oldum. Önce aramızdaki elektriğe engel olmaya çalıştık. Hele o çok direndi. Ancak aşka set çekilmiyor. Tam dört sene sürdü" açıklamasını yapmıştı.



    "ONDAN SONRA HİÇ AŞK YAŞAMADIM"

    O kadının Emel Sayın olduğu hep iddia edilmişti ancak bu iddialar hiçbir zaman doğrulanamamıştı. Emel Sayın ise aşk iddialarını yıllar sonra doğrulayarak "Ondan sonra hiç aşk yaşamadım" dedi.
    Anahtar Kelimeler: Tarık Akan, Tarık Akan Veda, Emel Sayın

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