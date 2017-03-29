YGS birincisi Bingöl'den

Bingöllü öğrenci Ahsen Zeynep Kaya, 2017 YGS'ye giren 2 milyonu aşkın öğrenci arasında 4 dalda birinci oldu. Bingöl'de ilk kez bir öğrencinin 4 puan türünde tam puan alarak şampiyon olması, Bingöl'e büyük bir gurur yaşattı

Özel bir eğitim kurumunda öğrenci Ahsen Zeynep Kaya, 2017 YGS'ye giren 2 milyon öğrenci arasından YGS-1, YGS-2, YGS-5 ve YGS-6 puan türlerinden tam puan alarak Türkiye Şampiyonu oldu. Kaya'nın bu başarısı ile Bingöl'de ilk oldu. Özel bir eğitim kurumunda okuyan Kaya, Matematik, Fen Bilimleri ve Türkçe testlerinden 40'ar doğru, Sosyal Bilimler testinden ise 38 doğru yaparak toplamda 160 sorunun 158'ini doğru cevapladı.



"TIP FAKÜLTESİNİ OKUMAK İSTİYORUM"



Başarısının sırrının düzenli çalışmaktan geçtiğini belirten Kaya, şöyle konuştu:



"YGS'de 4 dalda Türkiye birincisi oldum. Çok çalışmak önemli değil. Düzenli çalışmak, kitap okumak çok önemli. Haftalık bir program düzenledim. Bu hafta içerisinde şu konular bitecek dedim. Sosyal hayatıma da zaman ayırdım. Okulun en rahat öğrencisi olduğumu düşünüyorum. Sınavdan çıktıktan sonra 2 yanlışımın olduğunu öğrenince öğretmenlerime ilk yüze girer miyim diye sordum. Çünkü inanmıyordum. Öğretmenlerim ilk yüze girebileceğimi söyledi. Sonuçlar açıklandığında çok mutlu oldum. İyi bir üniversitende tıp fakültesi okumayı hedefliyorum."



"KIZIMA ÇOK GÜVENİYOR, ONA İNANIYORDUM"



Baba Mehmet Emin Kaya ise, Zeynep'in güzel yerlere geleceğine inandığını belirterek, "Kızımın bu başarısına sevindim. Kızımı eğiten öğretmenlerine, müdürlerine, arkadaşlarına, güvendiğim için çocuğuma katkıda bulunduklarına inandığım için bu okula verdim. Sağ olsunlar, iyi bir eğitim verdiler. Güzel yerlere geleceğine inanıyorum, ona güveniyorum" diye konuştu.



BİNGÖL'DE İLK KEZ BİR ÖĞRENCİ TÜRKİYE BİRİNCİSİ OLDU



Okul Müdürü Nizamettin Etdöğer ise, Kaya'nın başarısının Bingöl'de bir ilk olduğunu, bu yüzden onunla gurur duyduğunu ifade ederek, şöyle konuştu:



"Öğrencimize derse başladığı zaman ciddi bir kabiliyetinin olduğunu farkettik. Umudumuz vardı, beklentimiz vardı. İlk ona girecek diye beklentimiz vardı. Rahatlığı, düzenli çalışması bizi de rahatlattı. Çalışmasını gördükten sonra inşallah Türkiye birincisi olur diye son anlarda düşünmeye başladık. Biz de öğrencimizle o heyecanı beraber yaşadık. Ne olursa olsun, sen bizim gönüllerimizin şampiyonusun dedik. Çünkü akademik başarısının yanında kişiliği, yaşantısı, mütevaziliği, gerçekten gönlümüzde taht kurdu. Bu sonuçla taçlandırması da bizi ayrı onurlandırdı."