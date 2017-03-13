YGS'ye geç kalan gence, Haluk Levent el uzattı

Yüksek Öğrenime Geçiş Sınavı'nı 1 dakika farkla kaçırdığı için hüngür hüngür ağlayan ve Türkiye gündemine oturan gence ünlü sanatçı Haluk Levent yardım elini uzattı.


Adana'da da üniversitelere öğrenci yerleştirmek amacıyla düzenlenen sınavın birinci aşaması olan Yükseköğretime Geçiş Sınavı'na (YGS) geç kalınca binaya alınmayan bir öğrenci gözyaşlarını tutamadı.

Kentte YGS saat 10.00'da başlarken, sınav binalarının kapıları saat 09.45'te kapatılarak, bu saatten sonra gelenler içeri alınmadı.  Adana'da Cebesoy Ortaoklu'unda sınava girmek için gelen  Mehmet Kara, kapı kapatıldıktan çok kısa bir süre sonra gelince sınava giremedi. Kaya, görüştüğü görevlilerin sınava alınmayacağını belirtmesi üzerine uzun süre gözyaşı döktü.


HALUK LEVENT YARDIM ETTİ


Yakarışları ve ardından hüngür hüngür ağlaması ile  Türkiye gündemine oturan gence ünlü şarkıcı  Haluk Levent yardım elini uzattı. Mağdur gencin 1 yıllık eğitim masrafının tanıdığı bir iş adamı tarafından karşılanacağını belirten Levent,  Mehmet Kara'dan gülümsemesini istedi.

Ünlü şarkıcı bu görüşmenin videosunu Twitter adresinden yayınladı.
Etiketler; #haluk levent #ygs #ygs geç kalma
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