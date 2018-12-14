YHT kazasıyla ilgili soruşturmada, telsizler incelemeye gönderildi

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde, Yüksek Hızlı Tren (YHT) ile yol kontrolü yapan kılavuz trenin çarpışması sonucu 9 kişinin yaşamını yitirdiği, 92 kişinin de yaralandığı kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. Gözaltına alınan 3 kişi, emniyette sorgulanırken, haberleşmede kullanılan telsizlerin incelemeye gönderildiği öğrenildi

YHT kazasıyla ilgili soruşturmada, telsizler incelemeye gönderildi
14 Aralık 2018 Cuma 13:29

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca dün meydana gelen kazanın hemen ardından 3 savcı görevlendirildi. Savcılığın olay yerindeki incelemeleri gün boyu sürerken, ilk belirlemelere göre, kazada kusurları olduğu tespit edilen kontrolör E.E.E., tren teşkil memuru O.Y. ve tren hareket memuru S.Y., gözaltına alındı.

TELSİZLER İNCELEMEYE GÖNDERİLDİ

Kazanın ardından Birleşik Taşımacılık Sendikası Başkanı Hasan Bektaş, tren hattının sinyalizasyon sistemi olmadan açıldığını öne sürmüş, haberleşmenin telsizler aracılığıyla sağlandığını belirtmişti. Soruşturma kapsamında haberleşmenin sağlandığı iddia edilen telsizlerin incelenmek üzere emniyete gönderildiği öğrenildi.

Öte yandan gözaltındaki 3 kişinin emniyette sorguları sürdürülürken, dün 86 olarak açıklanan yaralı sayısının son yapılan tespitlerle 92 olduğu belirtildi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #YHT #ankara #kaza #araştırma #telsiz
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