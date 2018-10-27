Yıl 2018! 2 askerimiz donarak şehit oldu!

Tunceli'nin Nazımiye ilçesinde teröristlere yönelik operasyonda olumsuz hava koşullarından etkilenen 2 askerin şehit olduğu bildirildi

Yıl 2018! 2 askerimiz donarak şehit oldu!
27 Ekim 2018 Cumartesi 09:03

Valilikten yapılan açıklamada, Tunceli İl Jandarma Komutanlığınca Nazımiye ilçesi kırsalında terörist unsurlara yönelik gerçekleştirilen operasyonda, olumsuz hava koşullarından etkilenen birliklerin hava şartlarının kısmen düzelmesine müteakip bölgeden helikopterle tahliye edildiği belirtildi.

Bölgede 2 jandarma personelinin hipotermi tanısı ile Tunceli Devlet Hastanesine sevk edildiği aktarılan açıklamada, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen 1 jandarma personelinin şehit olduğu, 1 jandarma personeline ise hastanede müdahale edildiği kaydedildi.

Valilikten yapılan ikinci açıklamada ise şehit olan asker sayısının 2’ye yükseldiği duyurularak, “Hastaneye kaldırılan diğer jandarma personelimize uzun süre müdahaleye devam edilmiş olup maalesef kurtarılamayarak şehit olmuştur.” bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, “Şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine başsağlığı dileriz. Milletimizin başı sağ olsun. İlimizde terörist unsurların bulunmasına ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmalar azim ve kararlılıkla sürdürülmektedir.” ifadelerine yer verildi.

Etiketler; #tunceli #şehit #donan askerler
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