Yıldırım düştü, 27 koyun telef oldu

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde, yıldırımın düştüğü ağacın altındaki ağılda bulunan 27 koyun telef oldu

Yıldırım düştü, 27 koyun telef oldu
17 Haziran 2018 Pazar 12:23

Kapaklı'ya bağlı Uzunhacı Mahallesi'nde, dün akşam etkili olan sağanaktan sonra altında ağıl bulunan ağaca yıldırım düştü. Hüseyin Efe Taşkın'a ait ağıldaki 27 koyun telef oldu. Koyunlar, Kapaklı Belediyesi’ne ait iş makinesiyle taşınarak, götürüldüğü yerde toprağa gömüldü. Telef olan koyunların sahibi Taşkın, çok üzgün olduğunu belirterek, "Ağıla geldiğimde ağaca düşen yıldırım altındaki koyunlarımı telef etmiş. Olayın şokunu uzun süre atlatamadık. Çok üzgünüm" dedi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #tekirdağ #koyun #Yıldırım
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