Yıldırım düştü, 52 koyun telef oldu

Bursa'nın Keles ilçesine bağlı Düvenli Mahallesi'nde yıldırım düşmesi sonucu Ramazan Kılıç'a ait 52 koyun telef oldu

Yıldırım düştü, 52 koyun telef oldu

Keles'in  Düvenli Mahallesi'nde Ramazan Kılıç bugün 250 koyunu hayvanını otlatmak için meraya çıkardı. Sağanak yağmurla birlikte düşen yıldırım 52 koyunun telef olmasına neden oldu. Oğlu Emre Kılıç ile hayvanları otlatırken yıldırımın düştüğünü söyleyen Ramazan Kılıç, "Çok korktuk. Yaşadığımız için diğer hayvanların telef olmaması nedeniyle kendimizi şanslı kabul ediyoruz" dedi.

Yıldırım düşmesinden sonra Keles Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü bir ekibi Düvenli'ye gönderip inceleme başlattı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #bursa #koyun
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