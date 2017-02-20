Yıldırım: Neden Fenerbahçe'den başka takımlar FETÖ'den şikayetçi değil?

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, "Futbolda şike" soruşturmasında kumpas iddialarına ilişkin açılan davaya verilen ara sonrası basın mensuplarına açıklama yaptı

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, "Futbolda şike" soruşturmasında kumpas iddialarına ilişkin açılan davaya verilen ara sonrası basın mensuplarına açıklama yaparak, "Yargıtay artık karar vermeli. Fenerbahçe'den başka kimse, hiçbir kulüp FETÖ'den şikayetçi değil, neden? 2011'de yapılan hadise Türk futboluna darbe vurmadı mı?" dedi.



Aziz Yıldırım, kendisi bugünleri henüz sözde şike davasında yargılanırken söylediğini hatırlatarak, "Herkes bunu algılayamadı o zaman. Zaman içerisinde gördük ve 15 Temmuz'da tüm Türkiye Cumhuriyeti'ni karanlığa götürmeye yeltenen süreci yaşadık" şeklinde konuştu.



Yargıtay karar vermeli

Tüm Fenerbahçeli yöneticiler olarak 2011'den bu yana hayata hiçbir şekilde konsantre olamadıklarını, kafalarının bir yerinde hep bu davaların olduğunu belirten Aziz Yıldırım, kendileri hakkındaki Yargıtay kararının henüz açıklanmadığını hatırlattı ve "Bu süreç içinde Yargıtay artık kararını vermeli" dedi. Kendisi ve arkadaşlarının Yargıtay karar vermesin, süreç uzasın diye bir beklenti içinde olmadıklarını belirten Aziz Yıldırım, "Biz Fenerbahçe için ne söz vermişsek yapmaya hazırız. Belki de Yargıtay kararı çıkmadan da karar vereceğiz artık o noktaya geldik" dedi.2011'de yapılmaya çalışılan kumpasta asıl amacın Fenerbahçe ve Aziz Yıldırım'ı ele geçirmek olduğunu söyleyen Yıldırım, "2011'deki bu hadise Türk Futboluna darbe vurmadı mı? Nerede Futbol Federasyonu?" diye sordu. "Bakın biz korkmuyoruz. Fenerbahçe yöneticileri, bizimle beraber suçlananlar, aslanlar gibi bugün bu salona geldi. Burada duruyorlar. Hepsi de gereken cevabı onlar bir şey söyleyince veriyorlar. Nerede kulüpler? Nerede Kulüpler Birliği? Siz bunlardan şikayet ediyorsanız. Bunların bu ülkeyi karanlığa götürdüğüne inanıyorsanız, geleceksiniz burada suçlamanızı yapacaksınız. Onlara karşı haklılığınızı ispat edeceksiniz. Herkes korkuyor, kaçıyor. Ama biz sonuna kadar buradayız" diye konuştu."Bu ne Aziz Yıldırım ne de Fenerbahçe'nin davasıdır. Bu tüm Türkiye'nin davasıdır" diyen Başkan Aziz Yıldırım, "Tüm liglerdeki Bütün kulüpler, kime bulaştırılmak istenmişse, basın mensubu, hakem kim varsa gelip bu davada taraf olmalı. Kaçmasınlar, korkmasınlar. Herkes ümit ediyor ki yarın bunlar yine bir şey olur diye. Bunlar, bir daha bir şey olmazlar" dedi. Aziz Yıldırı, "Beşiktaş Kulübü nerede? Bizim eteğimize dantel, süs yapmışlardı onları. Neredeler? Niye şikayetçi olmuyorlar? Gelin şikayetçi olun, kaçıyorlar" dedi.