Yıldız Teknik Üniversitesi'nin 14 akademisyeni tutuklandı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün akademik yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 14 akademisyen, "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu savcılarından Mehmet Şenay Baygın tarafından FETÖ'nün akademik yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmada gözaltına alınan Yıldız Teknik Üniversitesi'nde görevli 30 akademisyenden 26'sı savcılık sorgularının ardından "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklanmaları talebiyle hakimliğine sevk edilmişti. Dün gece hakimlik sorguları biten şüphelilerden 14 hakkında, "Silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan tutuklanmalarına karar verildi. 12'si ise adli kontrol kararı şartıyla serbest bırakıldı. Savcılığın sevk yazısında şüphelilerden 18'nin Bylock kullanıcısı olduğu, bir kısmının ise FETÖ'nün talimatı ile TMSF'ye devredilmeden önce Bank Asya'ya yüksek miktarda paralar yatırdıkları belirtildi. Sevk yazısında ayrıca şüphelilerden 20'sinin Kanun Hükmünde Kararname ile meslekten ihraç edildikleri kaydedildi.



