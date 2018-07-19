Yıldönümleri Unutan Erkeklerin Başına Gelmesi Muhtemel Şeyler

Birçok kadın için yıldönümleri çok özel anlamlar ifade ediyor. Evlilik yıldönümü, ilk tanışma yıldönümü gibi özel günlerin kutlanması, hatırlanması bu nedenle çok daha önemli bir hal geliyor

Birçok kadın için yıldönümleri çok özel anlamlar ifade ediyor. Evlilik yıldönümü, ilk tanışma yıldönümü gibi özel günlerin kutlanması, hatırlanması bu nedenle çok daha önemli bir hal geliyor. Beklenen yıldönümü hediyeleri gelmeyince ise işler tatsız bir noktaya taşınması muhtemel. Özellikle yıldönümlerini unutup o özel günü romantik hediyeler ile taçlandırmayan erkeklerin durumu çok daha içler acısı bir hal alıyor. Öyle ki bir geçtiğimiz yıllarda mahkeme özel günleri unutmanın bir boşanma sebebi olduğuna karar verdi. Bu yüzden erkeklerin bu tarz özel günlere daha fazla önem gösterip unutmaması gerekiyor aksi takdirde başlarına gelen şeyler hiç hoş olmayabilir.İşte hayatlarındaki özel günleri unutan erkeklerin başına gelmesi muhtemel olan o şeyler;

Kadınların intikam almak için kullandıkları en can alıcı yöntemlerden birisi eşlerinin uyurken saçını ya da sakalını kesmek oluyor. Yıldönümünü unutan erkeklerin başına gelen en trajik olaylardan bir tanesi olan saç sakal kesilmesi, nasıl bir hata yapıldığını fark etmenin en üzücü yolları arasında yer alıyor. Ancak oldukça etkili bir yol olduğu açık çünkü başına böyle bir şey gelen birisinin bir daha özel günleri unutması beklenemez.

Klasik intikam yöntemlerden bir tanesi ise sevgiliye küsmek, konuşmamak. Aynı ortam içindeki o derin sessizlik oldukça sinir bozucu ve üzücü olabiliyor. Öyle ki sevdiğinizin dudaklarında bir tek kelime duyabilmek her şeyi yapmaya hazır oluyorsunuz. O an elinizden bütün yıldönümü hediyeleri alıp zamanın geriye gitmesini dilemekten başka bir şey gelmiyor.

Eğer evdeki iş bölümünde yemek yapmak eşinizde ise ve siz de yıldönümünü unuttuysanız, bu durum uzunca bir süre aç kalacaksınız anlamı taşıyor olabilir. Bu durumdan daha kötü ise sevmediğiniz ya da alerjiniz olan yemekleri uzunca bir süre karşınızda görebilirsiniz. Kendinizi affederine kadar bu durumun bu şekilde sürmesi olası ihtimaller arasında yer alıyor.

Her ne kadar klasik yöntemler arasında yer alıyor olsa da etkili intikam alma yollarından bir diğeri kredi kartı ile yapılan pahalı alışverişler. Öyleki eğer yıldönümünü unuttuysanız ve eşinize hoş bir sürpriz hazırlamadıysanız ay sonu gelecek ekstre faturası hoş olmayan sürprizlerle dolu olabilir.

Eğer elektronik eşyalarınıza, oyun konsollarına çok düşkün bir iseniz ve evlilik yıldönümünü unuttuysanız başınıza gelmesi muhtemel olaylardan bir tanesi şüphesi elektronik cihazlarına zarar görmesi olabilir. Özellikle kablolarını keserek ya da oyun cdlerinize zarar vemek yıldönümününü unutmanın en etkili intikam biçimleri arasında yer alıyor. Öyleki bu tarz durumları sık sık haberlerde görebilmek mümkün.