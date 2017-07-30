Yılmaz Büyükerşen'e silahlı saldırı girişimi

ESKİŞEHİR Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Yılmaz Büyükerşen, önündeki sandalye ve masaların kaldırılması talimatını verdiği kafenin önünde Mahfuz Banlı adlı sabıkalı ve adamlarının saldırısına uğradı. Başkan Büyükerşen'e yumrukla saldırıp silah çeken Banlı, müdahale üzerine kaçtı. Yanındakiler güvenlik gerekçesiyle Başkan Büyükerşen'i yakındaki Gençlik Merkezi'ne götürdü

Olay, dün saat 18.30 sıralarında Yenibağlar Mahallesi Haller Gençlik Merkezi'nin karşısındaki Hat Boyu'ndaki bir kafenin önünden meydana geldi. Korumasız dolaşan Başkan Yılmaz Büyükerşen, kafelerin yola koydukları masa ve sandalyelerin kaldırılmasını isteyince tartışma çıktı. Bu sırada eski bir sabıkalı olduğu belirtilen Mahfuz Banlı ve adamları, Yılmaz Büyükerşen'e önce yumrukla saldırdı, ardından silah çekti. Çevredekiler müdahale edince saldırganlar kaçtı. Başkan Büyükerşen, hemen olay yerinin karşısında bulunan Haller Gençlik Merkezi'ne güvenlik önlemi olarak götürüldü.



Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Kaçan saldırgan Mahfuz Banlı ve adamlarının yakalanması için çalışma başlatılırken, polis çevredeki güvenlik kamerası ve MOBESE görüntülerini incelemeye aldı.



BÜYÜKERŞEN: BU TÜR ŞEYLERE PABUÇ BIRAKMAYIZ



Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, silahlı saldırı girişiminin ardından Haller Gençlik Merkezi'nde Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt ve Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç ile ortak bir basın açıklaması yaptı. Büyükerşen, "Bir saldırıya uğradık. Ben iyiyim. Biz bu tür şeylere papuç bırakmayız. Her şey şehrin menfaatinedir. Şehir menfaatine aykırı olan konulara müdahale etmek gerekir. Bu müdahalelerden hoşlanmayanlar her türmü girişimde bulunacak güçteler" diye konuştu.



Bu arada saldırgan ve yanındaki adamlarının yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.





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