Yine aynı vaka: Askerler yemekten zehirlendi!

Gaziantep'te bulunan 106. Topçu Alay Komutanlığında 70 asker yedikleri yemekten zehirlendi. Askerler hastaneye kaldırıldı

Asker yemekhanelerindeki skandallar devam ediyor. Manisa'daki asker zehirlenmeleri ve asker yemeklerinden at eti çıkması sonrası bir vaka da Gaziantep'ten geldi.



Alınan bilgiye göre Gaziantep'te bulunan 106. Topçu Alay Komutanlığında akşam yemeği yiyen 70 asker zehirlendi. Askerler hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.



Askerlerin akşam yemeğinde ise ıspanak yedikleri öğrenildi.



Konuyla ilgili açıklama yapan Kaymakam Ramazan Yıldırım, askerlerin hayati tehlikelerinin bulunmadığını, tedavisi bitenin de taburcu olduğunu söyledi.



Askerleri neyin zehirlediği ise araştırılıyor.