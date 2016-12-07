Yine bir yurt yangını. Neyse ki bu sefer can kaybı yok!

İstanbul Kadıköy'de bir erkek yurdunda çıkan yangın yürekleri ağızlara geçirdi

Yine bir yurt yangını. Neyse ki bu sefer can kaybı yok!

İstanbul Kadıköy'de bulunan özel bir erkek yurdunda yangın çıktı. Yangın dün akşam saat 23.30 civarında 5 katlı binanın 2, katında çıktı. Yangını fark eden yurt görevlisi Şaban Ünalan, hemen öğrencileri uyararak yurdu boşaltmalarını sağladı.

İhbar üzerinde olay yerine gelen itfaiye ekiplerini müdahalesi ile yangın söndürüldü. 

Yurtta 40 öğrencinin olduğu ve can kaybı yaşanmadığı öğrenildi. Yangının çıktığı ikinci katta maddi hasar meydana gelirken, yangının ise elektirk kontagından çıktığı tahmin ediliyor. 


Kaynak: DHA
Etiketler; #kadıköy yurt yangını #yurt yangını
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