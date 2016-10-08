08 Ekim 2016 Cumartesi
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    • Yine çelenk krizi ama bu kez çok farklı!

    Mustafa Kemal Atatürk'ün Balıkesir'in Bandırma ilçesine gelişinin 91'nci yıldönümü törenlerle kutlandı. Atatürk Anıtı'nda yapılan törene gönderilen üzerinde 'Kemal Kılıçdaroğlu CHP Genel Başkanı' yazılı çelenk krize neden oldu. Çelengin bilgileri dışında yollandığını öne süren CHP İlçe Başkanı Atilla Atakay, "Protokol gereği siyasi partilerin çelenk koyması yasak" diyerek çelengi tören alanından uzaklaştırdı

    08 Ekim 2016 Cumartesi 16:12
    Yine çelenk krizi ama bu kez çok farklı!
    Mustafa Kemal Atatürk'ün Bandırma'ya gelişinin 91'inci yıldönümü nedeniyle ilk tören Atatürk'ün Bandırma'ya ayak bastığı tarihi iskelede yapıldı. Atatürk'ü temsilen, üzerinde dev posteri ve Türk Bayrağı bulunan römorkör iskeleye yanaştı. Römorkörden çıkan bir öğrenci elinde bulunan Türk bayrağını Kaymakam Tuncel Sonel'e öperek verdi. Belediye bandosunun Atatürk'ün sevdiği parçaları çalmasıyla devam eden kutlama törenleri, Cumhuriyet Meydanı'nda devam etti. Buradaki törende Atatürk ve şehitler anıtına çelenkler konuldu. Bu sırada tören alınına gönderilen üzerinde CHP ablemi bulunan 'Kemal Kılıçdaroğlu CHP Genel Başkanı' yazılı çelenk kısa süreli soruna neden oldu. Bu çelengin kendilerinin dışında yollandığını söyleyen CHP İlçe Başkanı Atilla Atakay, şöyle dedi:

    "Bu törende Atatürk Anıtı'na kimlerin çelenk koyacağı belli.  Bunun dışında siyasi partiler dahil çelenk konulması yasak. Ayrıca bu çelenk bizim dışımızda yollandı. Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu adına çelenk gönderecekse, bunu biz gerçekleştiriyoruz. Biz de böyle bir sipariş vermedik. O yüzden kaldırdık."

    CHP Bandırma İlçe Başkanı Atilla Atakay, daha sonra yaptığı açıklamada ise çelengi gönderen çiçekci ile görüştürkelerini, siparişin kendisine Ankara'dan geldiğini söylediğini bildirdi. Atakay, "Partimizin genel merkezi ile de konuştuk. Onlarda böyle bir talepte bulunmadıklarını açıkladılar" dedi.
    Haber Kaynağı: DHA
    Anahtar Kelimeler: çelenk, Chp çelenk, Bandırma

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