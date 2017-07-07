Yine demir kapı faciası. 4 yaşındaki çocuğun...

Bursa’da 4 yaşındaki Eren Keser, evlerinin bahçesinde oynarken, 8 metre boyundaki demir kapının üzerine devrilmesi sonucu yaşamını yitirdi

Yine demir kapı faciası. 4 yaşındaki çocuğun...

Olay Merkez Yıldırım ilçesi Yavuzselim Mahallesi 2 Avarlar Sokak üzerinde dün saat 15.00 sıralarında meydana geldi. Evlerinin bahçesinde oynayan 4 yaşındaki Eren Keser’in üzerine 8 metre boyundaki demir kapı devrildi. Ailesinin kapıyı kaldırarak altından çıkardığı Eren Keser, 112 ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Eren Keser müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Cumhuriyet Savcısı tarafından yapılan incelemenin ardından ailesine teslim edilen Eren Keser’in cenazesi dün akşam mahalle mezarlığına defnedildi.

Olayla ilgili soruşturmaya başlandı.

 


Kaynak: DHA
Etiketler; #bursa #ölüm #demir kapı
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