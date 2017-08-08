Yine 'HERO' yine gözaltı!

Adana'da dün saat 23.30 sıralarında üzerinde Türkçe anlamı 'Kahraman' olan 'HERO' yazılı tişört giyen bir erkek, arkadaşları ile birlikte meyve suyu içtiği büfede gözaltına alındı. Polislerce ekip otosuna bindirilen kişi, üzerindeki tişörtte ne yazdığını bilmediğini öne sürdü. Sorgulanmak üzere Yarbaşı Polis Merkezi'ne götürülen kişinin adı ve yaşı açıklanmadı.
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