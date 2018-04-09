Yine koca dehşeti: Eşini öldürdü, intihar etti

İstanbul Esenyurt'ta sokak ortasında karısını başından vuran kişi aynı silahla intihar etti

Yine koca dehşeti: Eşini öldürdü, intihar etti

Talatpaşa Mahallesi 1008. Sokak'ta V.H. adlı erkekle eşi D.H. arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında V.H., eşi D.H.'ye silahla ateş etti. Eşini öldürdükten sonra V.H. aynı silahla intihar etti.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve ambulans ekipleri sevk edildi.

Çiftin son dönemde boşanma aşamasında olduğu ve uzun süredir ayrı yaşadığı öğrenildi.

Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.


Kaynak: DHA
Etiketler; #kadın cinayet #cinayet #esenyurt
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